Sunak over verregende verkiezingsaankondiging: 'Ben geen mooiweerpoliticus'

Correspondent Verenigd Koninkrijk Fleur Launspach:

"Een verkiezing uitschrijven terwijl je 20 procentpunten achterstaat in de peilingen, kan je redelijk gestoord noemen - maar toch doet premier Sunak het. Vandaag vliegen de theorieën in het rond: waarom kiest Sunak voor vroege verkiezingen? Is het omdat de inflatie scherp is gedaald, omdat de recessie voorbij is en de economie weer aantrekt?

Of hoopt hij dat mensen in de zomer vrolijker zijn, dat het Engelse team tegen die tijd mogelijk aan kop ligt op het EK voetbal, en dat kiezers eventjes alle economische pijn van Brexit en de energie- en inflatiecrisis zijn vergeten? Of was dit gewoon de beste van alle slechte opties?

Hoe je het ook wendt of keert, dit wordt een hele lastige verkiezing voor de Tories. Al zijn de conservatieven van oudsher wel goed in campagne voeren en hun boodschap aan de kiezer overbrengen. Wees niet verbaasd als Boris Johnson opeens weer opduikt als verkiezingstroef in regio's waar hij nog altijd populair is.

Labour daarentegen zal mensen vooral willen wijzen op de schade die vijf conservatieve premiers de afgelopen veertien jaar hebben aangericht - hun slogan is dan ook: stem voor ons en "end the chaos."