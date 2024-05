AFP Britse premier Sunak tijdens zijn regenspeech

NOS Nieuws • vandaag, 21:20 Sunak draagt steentje bij aan lange reeks Britse verkiezingsblunders Fleur Launspach correspondent VK en Ierland

De Britse premier Rishi Sunak heeft deze week - onbedoeld - zijn eigen campagne afgetrapt met een blunder die meteen in het kleurrijke lijstje van Britse 'verkiezingen-blunders' is opgenomen. In het land dat bekendstaat om zijn theatrale politiek en droge humor zullen er de komende weken van campagne voeren tot de verkiezingen op 4 juli, ongetwijfeld nog meer volgen.

Terwijl zijn maatpak in de stromende regen natter en natter werd, probeerde premier Sunak het land ervan te overtuigen dat hij een 'plan' had. "Als hij echt een plan heeft, hoe kon hij dan in godsnaam zijn paraplu vergeten?" snerpten de politieke analisten.

De beroemde straat Downing Street, waar voor de ambtswoning op nummer 10 vele historische premierspeeches zijn gehouden, werd omgedoopt tot 'Drowning Street'. En het nummer dat tijdens Sunaks toespraak door demonstranten vlakbij werd afgespeeld - 'Things Can Only Get Better', het overwinningslied van de oppositiepartij Labour in 1997 - haalde de krantenkoppen de volgende dag als 'Things Can Only Get Wetter'.

Sunak op 'Drowning Street' met zijn regenspeech:

0:46 Premier Sunak kondigt in de regen nieuwe verkiezingen Groot-Brittannië aan

Het treurige beeld van de premier in de regen was niet het krachtige signaal dat Sunak aan de kiezers wilde overbrengen. Toen Sunak in de dagen daarna vol goede moed Belfast bezocht - nota bene op de plek waar de Titanic was gebouwd - kreeg hij van een journalist de vraag voorgelegd of deze premier soms de kapitein was op een zinkend schip.

En zo werd Sunak toegevoegd aan een lijst van Britse politici die met tenenkrommende, gênante verkiezingsblunders de geschiedenisboeken ingingen. Met als gevolg rare momenten, details en onverwachte situaties die de campagne domineerden en de beoogde politieke boodschap ondermijnden.

Een van Sunaks voorgangers, Theresa May, werd bijvoorbeeld geadviseerd om haar 'menselijke kant' te laten zien door op Abba's Dancing Queen swingend het podium op te lopen, voor een toespraak op het partijcongres in 2018. Haar robotachtige bewegingen en zwaaiende armen leverden haar vervolgens de bijnaam 'Maybot' op - wat Twitter deed ontploffen in grappen en een inspiratiebron bleek te zijn voor talloze internet memes en imitaties van cabaretiers.

'De robot' van Theresa May:

0:48 'Dancing Queen' May komt dansend op bij partijcongres

Een andere veelbesproken en onverwachte blunder staat op naam van de Britse politicus Ed Miliband, die in 2014 worstelde met een broodje bacon. In een poging om aansluiting te vinden bij de gewone Brit, bestelde Miliband, destijds leider van de Labour Partij, een broodje in een café in New Covent Garden Market

Dit was na twee rampzalige interviews en nadruk in de pers op het feit dat de politicus, die als elitair werd gezien, veelal zijn lunch haalde bij een dure delicatessenwinkel vlak bij zijn huis in Noord-Londen. Dit simpele broodje bacon ging hem niet goed af - hij werd gefotografeerd terwijl hij verwrongen gezichten trok tijdens het moeizaam eten van het broodje. De foto's bleven de politicus zijn hele carrière achtervolgen.

Een andere gênante en memorabele gebeurtenis is het mislukte 'handjeklap'-moment van Jeremy Corbyn. Die probeerde op de verkiezingsavond van 2017 zijn collega Emily Thornberry te highfiven - maar miste, waarna zijn hand landde op haar borst.

De mislukte high five van Corbyn:

Ga je nog verder terug in de tijd, dan kan het microfoonincident van Gordon Brown niet ontbreken: Brown, die met achterstand in de peilingen tijdens zijn campagne in gesprek ging met een 65-jarige weduwe in Rochdale bij Manchester, vergat dat hij nog steeds de microfoon van Sky droeg toen hij na afloop in de auto stapte en haar een bekrompen vrouw noemde.

Dan is er nog John Prescott, die in 2001 als vice-leider van de Labour Party onder Tony Blair berucht werd toen hij een klap uitdeelde aan een demonstrant die een ei op hem had gegooid. En nog historischer: Neil Kinnock die op de dag van de verkiezingen in 1983 tijdens een wandeling aan de zee in Brighton in zee viel en er door zijn vrouw moest worden uitgevist.

Het fragment waarbij Kinnock in zee valt:

Kortom: Britse verkiezingscampagnes zitten vol met verrassingselementen. Toevallige gebeurtenissen die niemand ziet aankomen, die de verkiezingscampagne en daarmee ook de politieke historie van het land soms beïnvloeden. We hebben nog zes weken te gaan tot de Britten gaan stemmen op 4 juli - dat klinkt misschien kort, maar in die tijd kan er in de Britse politiek heel wat - verwacht of onverwacht - gebeuren.