Recordaantal migranten stak dit jaar al Kanaal over naar Groot-Brittannië

Al meer dan 10.000 migranten zijn dit jaar het Kanaal naar Groot-Brittannië overgestoken. Dat is een recordaantal. Afgelopen vrijdag kwamen nog 288 mensen aan in vijf boten, meldt het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het vorige record voor de periode van 1 januari tot 31 mei was 9607 en werd gevestigd in 2022, schrijft de BBC. De laatste cijfers laten zien "waarom we de vluchten naar Rwanda zo snel mogelijk van de grond moeten krijgen", zegt een woordvoerder van het ministerie tegen de omroep.