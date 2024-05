Griekspoor wil Nederland achter zich laten: 'Trainen met wereldtop in Monte Carlo'

NOS

Tallon Griekspoor stelt zichzelf continu de vraag: hoe kan ik een nog betere tennisser worden? De beste speler van Nederland denkt het antwoord te hebben gevonden met een verhuizing naar Monte Carlo. "In mijn ogen kan het dan niet beter."

Trainen met de beste spelers ter wereld. Dat wil Griekspoor, die morgen voor het eerst in actie komt op Roland Garros, het liefst zo veel mogelijk. Het is in zijn ogen dé manier om de stap richting de absolute top te maken.

Griekspoor, nu de mondiale nummer 25, traint tijdens toernooien af en toe met wereldtoppers als Jannik Sinner of Alexander Zverev. Hij had onlangs zelfs een mini-trainingsstage met Rafael Nadal op Mallorca. Maar dit moet in zijn ogen de standaard worden, ook buiten de toernooien om.

Trainen met topspelers

In Monte Carlo, de bekendste wijk van Monaco, ziet de 27-jarige tennisser die mogelijkheid. "Kijk alleen al wie er uit de top twintig van de wereld in Monte Carlo wonen, dat zijn er zeker een stuk of tien. Het gaat mij enorm helpen als ik elke dag met die jongens kan trainen", legt Griekspoor vol overtuiging uit.

"In Nederland train ik eigenlijk alleen met Botic (Van de Zandschulp, red.). Maar als wij de komende tien jaar op elkaar zijn aangewezen, worden wij daar allebei beter van? Dat houdt op een gegeven moment ook een keer op."

Geliefd onder tennissers De lijst met in toptennissers die in Monte Carlo een woning hebben, is lang. Onder anderen toptwintigspelers Novak Djokovic, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Grigor Dimitrov, Felix-Auger Aliassime en Hubert Hurkacz mogen zich inwoner noemen.

Het mediterrane weer is voor Griekspoor nog een belangrijke reden voor de verhuizing naar Monte Carlo. "Daar schijnt driehonderd dagen per jaar de zon. Ze tennissen daar in december gewoon buiten, met 16 of 17 graden, terwijl ik dan in Nederland met een thermoshirt aan in een hal sta."

"Het weer laat het zeker aan het begin van het gravelseizoen (begin april, red.) ook niet toe om Nederland te trainen. Je ziet dan vaak dat de gravelbanen niet klaar of niet goed zijn."

Fysiotherapeut wil mee

Het was zijn Zweedse fysiotherapeut Sebastian Pisano die Griekspoor tot nieuwe inzichten liet komen. Pisano sleutelde eerder aan het voedingspatroon van Griekspoor. "Hij heeft in het verleden een tijd in Monte Carlo gewoond. Hij woont nu in Stockholm, maar zou graag weer die kant op gaan."

Griekspoor nam voorafgaand aan het masterstoernooi van Monte Carlo in april al de proef op de som door een week in het prinsdom te trainen. En dat beviel hem uiterst goed. "In mijn ogen kan het niet beter. Zodra ik daar zit, is het plaatje compleet. "

Griekspoor hoopt tegen het einde van de zomer, maar uiterlijk in december zijn verhuizing definitief te maken. "Ik heb een bedrijf dat mij met de hele overstap helpt. Ik moet het eerst hier in Nederland afhandelen, zoals bijvoorbeeld met de belastingdienst. Die dingen hebben tijd nodig."

Hij zegt al een appartement in Monte Carlo op het oog te hebben. "Dan zou ik de buurman van Hubert Hurkacz worden", glimlacht Griekspoor. De Poolse nummer acht van de wereld is nog zo'n topspeler waarmee hij zou kunnen trainen.

Weg uit Amsterdam

Griekspoor beseft wat hij in Nederland achterlaat. Hij woont nu nog in Amsterdam, in hetzelfde appartementencomplex als zijn oudere tweelingbroers Scott en Kevin, die eveneens op hoog niveau hebben getennist.

De broers hebben een zeer goede band. "Ze steunen mij altijd. Ik was altijd het jongere broertje dat achter zijn twee grote broers aanhobbelde", zegt Griekspoor.

Reuters Tallon Griekspoor eerder dit jaar in actie tijdens het masterstoernooi in Madrid

Een verhuizing naar Monaco is ook gunstig voor de portemonnee, aangezien in het stadstaatje sinds jaar en dag geen inkomstenbelasting wordt geheven. Vele topsporters hebben mede daardoor hun weg naar het Zuid-Europese belastingparadijs gevonden. Naast tennissers wonen er andere prominente topsporters, zoals Formule 1-coureurs en wielrenners.

Negatieve reacties

Griekspoor haalt zijn schouders op voor eventuele negatieve reacties, die suggereren dat hij geen belasting meer wil betalen. "Als ik in Monte Carlo alleen een postadres neem en in Nederland blijf wonen, dan begrijp ik die kritiek wel, hoor. Maar als ik daar ga wonen voor mijn tennisloopbaan en ik hoef geen belasting te betalen, dan is dat natuurlijk alleen maar een dikke plus."

"Ik ben ook van plan om daar de rest van mijn tennisloopbaan te wonen. Ik ga daar niet twee jaar zitten. En ach, dit soort meningen hou je altijd. Ik wil gewoon alles uit mijn carrière halen en daar past deze stap helemaal bij."