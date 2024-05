AFP Rafael Nadal in Parijs

NOS Sport • vandaag, 15:23 Nadal zegt nog niet definitief 'adieu' in Parijs: 'Grote kans, maar geef me tijd' Franklin Stoker volgt Roland Garros in Parijs

Franklin Stoker volgt Roland Garros in Parijs



"Er is een grote kans dat dit mijn laatste Roland Garros wordt, maar ik gooi die deur nog niet dicht."

Het zijn de woorden van een ontspannen ogende Rafael Nadal in de propvolle perszaal in Parijs in aanloop naar zijn eerste ronde. De veertienvoudig kampioen weet nog niet helemaal zeker of het einde van zijn loopbaan aanstaande is.

De 37-jarige tennislegende zegt nog één keer te willen ervaren waartoe hij in staat is zodra hij helemaal fit is. "Ik heb nog niet de mogelijkheid gehad om min or meer zonder limiet te kunnen spelen", aldus Nadal, die zegt zich fysiek steeds beter te voelen.

"Geef me de tijd. Misschien zeg ik over anderhalve maand: het is genoeg geweest. Ik wil dat nu nog niet zeggen, maar de kans is natuurlijk wel groot."

Ik vind de sport nog veel te leuk en wil dit proces met mijn familie delen. Rafael Nadal vertelt waarom hij nog niet definitief afscheid van het tennis wil nemen

Nadal benoemt nog twee dingen die hem er nu van weerhouden definitief te zeggen dat hij stopt. "Ten eerste vind ik de sport nog veel te leuk", zegt hij vastberaden. "Ten tweede reis ik met mijn familie en zij genieten ervan. Ik vind het mooi om dit proces met hen mee te maken."

De Spanjaard neemt zijn tijd voor de media. Hij spreekt eerst twintig minuten met de internationale pers, reserveert vervolgens een klein kwartier voor de Spaanstalige journalisten en geeft daarna voor ongeveer tien cameraploegen interviews.

Gemoedelijke sfeer

De sfeer is gemoedelijk op persconferentie. Nadal voelt zijn verantwoordelijkheid en geeft uitgebreid antwoord. Hij krijgt zelfs de lachers op zijn hand als hij expres nog meer twijfel zaait over zijn toekomst. "Sorry, hopelijk ben ik een beetje duidelijk, maar ik geniet nu van het proces waarin ik zit", glimlacht hij.

Nadal traint sinds maandag op Roland Garros en heeft de sparringpartners voor het uitkiezen. Daniil Medvedev, oud-winnaar Stan Wawrinka, Sebastian Korda en Holger Rune stonden tegenover de Spaanse legende.

Hij is tevreden over de progressie die hij in Parijs boekt sinds de "ramp van Rome", zoals hij het zelf omschrijft. De Pool Hubert Hurkacz trakteerde hem toen op een ontluisterende 6-1, 6-3 nederlaag.

"Het gaat steeds beter in de trainingen, zonder twijfel. Ik beweeg beter, daar voel ik de limiet niet meer die ik Rome voelde. Ik ren steeds meer vrijuit, dat betekent veel voor me", aldus Nadal.

Medvedev onder de indruk

Medvedev was na de training onder de indruk van het niveau van Nadal. "Hij speelde goed, beter dan in Rome en Madrid", vertelde de Rus. "We speelden een set en hij versloeg mij. Ik zou niet graag in de eerste ronde tegenover hem willen staan."

Dat laatste zal Alexander Zverev ook hebben gedacht. De Duitse nummer vijf van de wereld geloofde na de loting zijn oren niet toen hij hoorde dat Nadal zijn tegenstander wordt.

Sla de carrousel over AFP Rafael Nadal wint in 2005 op 18-jarige leeftijd zijn eerste Roland Garros-titel

AFP Rafael Nadal grijpt in 2008 zijn vierde Roland Garros-titel door Roger Federer in de finale maar vier games te gunnen

AFP En dat is nummer vijf. Rafael Nadal wint opnieuw Roland Garros door Robin Söderling te kloppen

AFP Nummer veertien is binnen voor Rafael Nadal. Hij wint in 2022 weer de titel op Roland Garros

De prestaties van Nadal in Parijs zijn buitenaards. In achttien deelnames leed hij slechts drie nederlagen op Roland Garros: in 2009 tegen Robin Söderling (achtste finales) en in 2015 (kwarfinales) en 2021 (halve finales) tegen Novak Djokovic. In 2016 kwam hij na de tweede ronde niet meer in actie door een blessure.

Daar staan 112 overwinningen tegenover. Geen andere tennisser won zoveel partijen op een specifiek grandslamtoernooi.

Vernedering Djokovic, Federer en Sinner

Een andere indrukwekkende Nadal-statistiek is dat hij op Roland Garros liefst 24 keer een set met 6-0 heeft gewonnen, in tennisjargon een 'bagel' genoemd. De Spanjaard is met dit aantal ook onovertroffen op grandslamniveau.

Die prestatie wordt overigens nog een indrukwekkender als we kijken naar de tegenstanders die op een 'bagel' zijn getrakteerd. Onder anderen Novak Djokovic, Roger Federer, Jannik Sinner, Dominic Thiem, Casper Ruud en David Ferrer ondergingen deze vernedering op Roland Garros.

Het zegt alles over hoe zwaar het moet zijn geweest om in Parijs tegenover Nadal te moeten staan. Maandag speelt de man van Mallorca weer op de baan die hij met recht zijn tweede huiskamer mag noemen: het Court Philippe Chatrier. Nadal lachend: "Misschien voor het laatst, maar misschien ook niet."

De Jong zondag in actie Jesper de Jong komt zondag als eerste Nederlander in actie op Roland Garros. De qualifier neemt het in de tweede partij van de dag op baan 12 op tegen de Brit Jack Draper. De Jong plaatste zich via de kwalificaties voor het eerst voor het hoofdtoernooi in Parijs. Naast De Jong zijn Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Arantxa Rus de andere Nederlanders in het hoofdtoernooi.