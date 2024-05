Swiatek favoriet op Roland Garros, bij de mannen pijntjes en onzekerheid

Pro Shots Iga Swiatek

Aan de vooravond van Roland Garros staan de verwachtingen over het verloop van het vrouwen- en mannentoernooi haaks op elkaar. Titelhoudster Iga Swiatek is de grote favoriete, terwijl de kanshebbers bij de mannen vooral met vraagtekens in het Bois de Boulogne zijn gearriveerd.

Sinds vorig jaar domineren Swiatek en Aryna Sabalenka, Elena Rybakina en Coco Gauff het vrouwentennis. Vooral dit viertal, dat ook de mondiale top vier vormt, haalt op de grote toernooien de eindfase.

De ogen zijn op de overvolle mediadag van het toernooi, waar de cameraploegen over elkaar heen struikelen, vooral gericht op Swiatek. Dat is niet vreemd, aangezien de 22-jarige Poolse al drie keer de beste op Roland Garros was.

Nerveus

Swiatek maakt op haar persmoment een serieuze indruk, de manier zoals ze haar tennis ook benadert. Geen opsmuk. "Ik zou liegen als ik zeg dat ik niet nerveus ben, er is veel druk", vertelt de Poolse. "Maar ik zit daarnaast ook vol zelfvertrouwen, ik ben tevreden over de manier waarop ik speel."

De zelfverzekerde manier van praten van Swiatek doet denken aan Rafael Nadal in zijn beste dagen op het Parijse gravel. Swiatek won in aanloop naar Roland Garros al de grote graveltoernooien van Madrid en Rome.

AFP Aryna Sabalenka

Alleen Sabalenka kan Swiatek tot nu toe bijbenen tijdens het gravelseizoen. De regerend Australian Open-kampioene verloor in Madrid, na een spetterende eindstrijd in het Spaanse hoofdstad, en Rome de finale van Swiatek.

"Iga motiveert mij om het nog beter te willen doen", zegt de tennisster uit Belarus, om wie in 2023 nog veel te doen was in Parijs na vragen die waren gerelateerd aan de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

Dit keer hoefde Sabalenka niet over politiek geladen onderwerpen te praten. Ze is trots op de rivaliteit met Swiatek, Rybakina en Gauff. "Ik vind het fantastisch wat we momenteel doen. Hopelijk kunnen we ons spel naar een nog hoger plan tillen."

Vraagtekens bij Djokovic, Sinner en Alcaraz

Waar een finale tussen Swiatek en Sabalenka op Roland Garros geen wilde gok zal zijn, lijkt het bij de mannen een stuk lastiger te voorspellen wie er ver gaat komen. Een gebrekkige vorm en twijfels over fitheid zijn de grootste redenen daarvoor.

Titelhouder Novak Djokovic is vooral op zoek naar vertrouwen. De mondiale nummer één haalde in 2024 nog geen finale en speelde deze week in Genève een extra toernooi om meer vertrouwen te krijgen.

Maar of dat is gelukt? Djokovic hield vrijdag aan zijn verloren halve finale op het Zwitserse graveltoernooi geen lekker gevoel over. "Ik zie mezelf niet als de favoriet voor Roland Garros. Natuurlijk maak ik mij zorgen", vertelde de 24-voudig grandslamkampioen.

AFP Novak Djokovic

Ook die andere favorieten, Jannik Sinner en Carlos Alcaraz, zijn niet zeker van hun zaak. Sinner kreeg onlangs in Madrid last van een heupblessure en traint pas weer sinds drie dagen voluit. "Ik ben fysiek gezien zeker nog niet waar ik wil zijn", aldus de regerend Australian Open-kampioen.

Alcaraz kampt dit jaar een langere tijd met een onderarmblessure. De tweevoudig grandslamwinnaar speelde net als Sinner in Madrid zijn laatste toernooi. "Ik kan tenminste zonder pijn trainen, dat is al heel wat voor mij", zei de immer lachende tennisser uit Murcia.

"Maar ik denk nog wel aan die blessure zodra ik forehands ga slaan. Het maakt me zelfs een beetje bang, zodra ik mijn forehand voluit ga slaan."

AFP Carlos Alcaraz

Misschien is dit dan wel het moment voor Alexander Zverev om zijn eerste grandslamtitel te winnen. De 27-jarige Duitser geldt als gevaarlijke gravelspeler en won onlangs het mastertoernooi van Rome, maar hij heeft wel met de nodige obstakels af te reken.

Zverev treft namelijk Nadal in de eerste ronde. "Mijn broer vertelde mij donderdag op de training over de loting. Ik dacht dat hij een grap maakte", aldus Zverev. "Niemand wil in de eerste ronde tegen Rafa spelen, maar het is wat het is."

Rechtszaak

Naast het tennisaspect krijgt Zverev op 31 mei ook te maken met een rechtszaak die dan in Berlijn tegen hem dient. De rechtbank had Zverev veroordeeld tot het betalen van een boete van 450.000 euro voor mishandeling van een ex-vriendin.

Zverev keek tijdens zijn persconferentie met vertrouwen uit naar die rechtszaak. "Ik geloof dat er geen kans is dat ik dit proces zal verliezen."

Roland Garros bij de NOS In Parijs wordt van 26 mei tot en met 9 juni op tennispark Roland Garros het tweede grandslamtoernooi van het jaar gehouden. De NOS is aanwezig voor interviews en achtergrondverhalen en zal ook samenvattingen laten zien van de belangrijkste wedstrijden.