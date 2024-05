Nadal begint met kraker tegen Zverev op waarschijnlijk laatste Roland Garros

Rafael Nadal krijgt in de eerste ronde van Roland Garros meteen een flinke kluif te verwerken. De veertienvoudig winnaar doet waarschijnlijk voor de laatste keer mee in Parijs en mag het op gaan nemen tegen Alexander Zverev.

De statistieken spreken wel in het voordeel van de Spanjaard, want Nadal won zeven van de tien ontmoetingen met de Duitse nummer vier van de wereld. Zverev kende wel een uitstekende generale repetitie voor Roland Garros. Afgelopen weekend won de Duitser het graveltoernooi van Rome.

Nadal, die heeft laten weten 2024 als zijn laatste jaar als proftennisser te zien, trof Zverev in 2022 voor het laatst. Toen was het decor ook Roland Garros. In de halve finale moest Zverev toen opgeven, waarna Nadal in de finale dankzij een zege op Casper Ruud zijn veertiende eindzege op het Parijse gravel opeiste.