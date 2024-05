EPA Tallon Griekspoor

NOS Sport • vandaag, 15:23 • Aangepast vandaag, 19:21 Griekspoor laat vier setpoints onbenut en buigt dan voor Djokovic

Tallon Griekspoor heeft enkele uren na het afmaken van zijn achtstefinalepartij tegen Denis Shapovalov niet voor een stunt kunnen zorgen bij het ATP-toernooi van Genève. Hij liet in de eerste set vier setpoints liggen en verloor uiteindelijk met 5-7, 1-6.

De als zesde geplaatste Griekspoor, nummer 27 van de ATP-wereldranglijst, ging aanvankelijk gelijk op met Djokovic. Op 4-3 voor kreeg de 27-jarige Noord-Hollander zijn eerste breakpoint, maar was hij na een lange rally net te ongeduldig en belandde zijn beoogde winner in het net.

Griekspoor bleef sterk spelen en liep op 5-4 uit naar 0-40 en kreeg maar liefst vier setpoints. Djokovic werkte die echter allemaal weg en maakte er 5-5 van. Nadat Griekspoor met een geweldige return een vierde breakpoint tegen had weggewerkt, leverde Griekspoor alsnog zijn service en de set in.

AFP Novak Djokovic

"De eerste set had zijn kant op moeten gaan", zei Djokovic na afloop. "Hij was de betere speler. Als hij een setpoint had benut, had de wedstrijd een andere kant op kunnen gaan."

Daarna was het gedaan met het verzet van de Nederlander. Djokovic liep na een lovegame snel uit en pakte de tweede set met 6-1. Het was de vierde zege voor Djokovic in vier ontmoetingen met Griekspoor.

Het was de tweede keer dat Griekspoor vandaag op de gravelbaan verscheen in Zwitserland. Eerder moest hij zijn duel in de achtste finales tegen de Canadees Shapovalov nog afmaken. Die won hij met 6-7 (7), 7-6 (4), 6-3.

Regen woensdag spelbreker

Griekspoor en Shapovalov, nummer 123 van de ATP-ranglijst, stonden woensdag voor het eerst tegenover elkaar. Na een set zonder breekpunten, die na een tiebreak naar Shapovalov ging, leverde Griekspoor in set twee meteen op love zijn opslag in.

AFP Tallon Griekspoor

Bij een 0-3 tussenstand leek uitschakeling nabij, maar Griekspoor kwam langszij en vanwege regen werd het duel gestaakt.

Vandaag werd de wedstrijd hervat en was Griekspoor veel scherper dan zijn Canadese tegenstander. De Nederlander anticipeerde goed op de dropshots van Shapovalov, won de tiebreak en benutte de enige breekkans van de derde set.