AFP Tallon Griekspoor

NOS Sport • vandaag, 16:03 Griekspoor, terug van trainingsstage met Nadal, start in Genève met winst

Tallon Griekspoor is het laatste voorbereidingstoernooi voor Roland Garros, dat zondag in Parijs begint, goed begonnen. In Genève was de nummer zes van de plaatsingslijst in drie wisselvallige sets de Amerikaan Christopher Eubanks de baas: 6-4, 1-6, 6-3.

In de eerste set slaagde Griekspoor, die er net een trainingsstage op Mallorca met Rafael Nadal op heeft zitten, er als enige in tot breekpunten te komen. Het benutten van een van de vier (op 3-3) was voldoende voor setwinst.

Het vervolg was echter aan de matige kant. Griekspoor, die met zijn 27ste plaats op de wereldranglijst zestien plekken hoger staat dan zijn tegenstander, leverde twee slordige servicegames af en dat kostte hem de tweede set.

Dubbele fout

De 27-jarige Haarlemmer begon de derde set stroef, maar werd op 2-1 plots in het zadel geholpen door Eubanks, die een net uit geslagen forehand liet volgen door een dubbele fout. Het bleef Griekspoor nog even meezitten, want een game later profiteerde hij op breekpunt tegen optimaal toen de bal op de helft van zijn opponent een rare stuit maakte.

Griekspoor hield het hoofd koel en bracht de wedstrijd over de streep, maar oogde niet erg content met zijn optreden. Als hij ook de volgende ronde goed doorkomt, wacht hem waarschijnlijk een duel met Novak Djokovic, de huidige nummer één van de wereld.