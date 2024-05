Tennisster Rus al na één ronde klaar op graveltoernooi in Rabat

Arantxa Rus is bij het tennistoernooi van Rabat al in de eerste ronde uitgeschakeld. De mondiale nummer 49 en nummer vijf van de plaatsingslijst boog voor de Argentijnse María Lourdes Carlé: 3-6, 3-6.

De 33-jarige Rus leverde op het Marokkaanse gravel in de eerste set maar liefst vier keer haar eigen servicegame in en wist daar slechts twee breaks tegenover te stellen.

Drie kansen

In de tweede set kreeg Nederlands beste tennisster van dit moment op 2-2 drie kansen om de opslaggame van haar negen jaar jongere opponente naar zich toe te trekken, maar succes bleef uit. Carlé (WTA-83) sloeg vervolgens op 4-3 zelf toe.

Rus verloor eerder deze maand in Rome al in de eerste ronde in drie sets van de Colombiaanse Camila Osorio, op dat moment de mondiale nummer 64. Geen ideale voorbereiding voor Roland Garros, dat zondag begint.