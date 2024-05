Pro Shots Jesper de Jong

NOS Sport • vandaag, 13:39 De Jong debuteert na mentale dip op Roland Garros: 'Gelukkiger kan ik niet zijn'

Jesper de Jong mag zich opmaken voor zijn debuut op Roland Garros. De 23-jarige tennisser plaatste zich voor het eerst in zijn loopbaan voor het hoofdtoernooi door in de laatste ronde van het kwalificatietoernooi in Parijs de Amerikaan Jeffrey John Wolf uit te schakelen: 6-1, 6-2.

Het wordt voor De Jong, de huidige nummer 177 van de wereld, zijn tweede deelname aan een grandslamtoernooi. In januari maakte hij zijn debuut op de Australian Open, waar hij in de tweede ronde verloor van de latere winnaar Jannik Sinner.

Gelukkiger kan ik niet zijn", glimlachte De Jong even later in een hoek van het overvolle mediacentrum van Roland Garros.

Mentale problemen

Zijn kwalificatie voor het hoofdschema kon niet op een beter moment komen. De Jong bekende namelijk de afgelopen maanden mentaal moeilijke momenten te hebben gehad na zijn succesvolle grandslamdebuut in Australië.

2:43 De Jong debuteert na mentale dip op Roland Garros: 'Gelukkiger kan ik niet zijn'

"Ik kwam daarna in een dip terecht", zegt de tennisser. "Ik haalde veel te weinig voldoening uit mijn prestatie in Australië, omdat ik dat ineens normaal vond. Ik ben dan te perfectionistisch, omdat ik zo'n prestatie in Australië elke keer wil. De andere, kleinere dingen vind ik dan te min."

De Jong zegt de voorbije maanden moeite hebben gehad om zich te motiveren voor een training en ook zijn voorbereiding op een nieuw toernooi benaderde hij anders. "Het ging gewoon om mijn hele mindset", zegt hij.

"In mijn hoofd vond ik alles helemaal niet zo geweldig. Ik moest mijn energieniveau weer vinden om hetzelfde te kunnen brengen zoals toen in Australië. Dat was moeilijk, maar het gaat nu weer de goede kant op."

Breuk met coach

De mentale problemen gaven De Jong ook het inzicht om onlangs te breken met zijn coach Jeroen Benard.

"Er waren diverse factoren", legt hij uit. "Het is jammer, want hij heeft mij ook gebracht van plek 350 naar het debuut op een grandslamtoernooi. Maar als het niet meer een match is, dan moet je door. Hoe pijnlijk de keuze ook is, de tour stopt niet."

Later vandaag wordt bekend wie de tegenstander van De Jong wordt in de eerste ronde. Roland Garros begint op zondag in Parijs.

Vier Nederlanders in Parijs

Naast De Jong doen ook Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus mee aan het hoofdtoernooi. Zij waren op basis van hun ranking al geplaatst.

Rus (WTA-49) speelt in de eerste ronde tegen Angelique Kerber (WTA-238), de voormalige nummer een van de wereld die dit seizoen haar rentree maakte na moeder te zijn geworden.

Griekspoor (ATP-27) treft Mackenzie McDonald (ATP-74), Van de Zandschulp (ATP-100) neemt het op tegen Fabio Fognini (ATP-91).