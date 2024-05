EPA Novak Djokovic

NOS Sport • vandaag, 18:18 Djokovic zonder toernooiwinst naar Roland Garros: ook verlies in Genève

Novak Djokovic is in de halve finales van het kleine graveltoernooi van Genève tegen een verrassende nederlaag opgelopen De 37-jarige Serviër oogde tegen de Tsjech Tomás Machác, de nummer 44 van de wereldranglijst, niet fit en ging in drie sets onderuit: 4-6, 6-0, 1-6.

Djokovic had een wildcard aangevraagd voor het toernooi om nog wat extra ritme op te doen in aanloop naar Roland Garros, dat zondag begint en waar hij zijn titel verdedigt. De Serviër heeft nog geen toernooi gewonnen in 2024 en haalde zelfs nog geen finale.

Behandeling

De start van de nummer één van de wereld was goed tegen Machác en hij kwam een break voor. Daarna had Machác het voor het zeggen. De Tsjech won de set, waarna Djokovic zich liet behandelen. Wat hem mankeerde, was niet direct duidelijk.

Djokovic herpakte zich en trok de stand snel in evenwicht. In set drie was het opnieuw Machác die de dienst uitmaakte.

EPA Tomás Machác (l) en Novak Djokovic (r)

Donderdag had Tallon Griekspoor Djokovic in de kwartfinales al aan het wankelen gebracht in de eerste set, maar de Nederlander liet vier setpoints liggen en moest daarna alsnog buigen.

In de finale treft Machác de winnaar van het duel tussen de Italiaan Flavio Cobolli en de als tweede geplaatste Noor Casper Ruud.