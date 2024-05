AFP Tallon Griekspoor

NOS Sport • vandaag, 13:38 Griekspoor genoot op Mallorca van trainingen met Nadal: 'Gaat Roland Garros winnen' Franklin Stoker volgt Roland Garros in Parijs

Tallon Griekspoor houdt mooie herinneringen over aan zijn trainingsavontuur met Rafael Nadal op Mallorca. Griekspoor reisde vorige week op uitnodiging van de 22-voudig grandslamkampioen naar het Spaanse eiland om twee dagen de trainen.

"Het waren heel mooie dagen, zeker gezien de fase waarin zijn loopbaan nu zit", vertelde Griekspoor zondag in het perscentrum op Roland Garros over die ervaring.

Nadal zit tegen het einde van zijn loopbaan, maar daar is volgens Griekspoor nog niets van te merken. "Op de eerste dag was het allemaal nog niet geweldig, maar op de tweede dag liet hij een ongelooflijk niveau zien", aldus de Nederlander.

"De intensiteit die hij in een training stopt, is ongelooflijk. Hij traint zoals hij een wedstrijd speelt."

Griekspoor was zo onder de indruk van Nadal, dat hij zich wel aan een voorspelling durft te wagen. "Ik heb na die tweede trainingsdag tegen heel veel mensen gezegd dat hij Roland Garros gaat winnen. Zijn coach Carlos Moyá zei ook dat dit zijn beste training in drie maanden was."

"Zijn loting helpt alleen niet", doelt Griekspoor op de als vierde geplaatste Duitser Alexander Zverev, die in eerste ronde de tegenstander van Nadal is. "Maar ik hoor van iedereen dat hij hier in Parijs nog geen trainingsset heeft verloren, dus ik ben heel benieuwd. Een Nadal in Parijs is een Nadal van een andere orde."

Hoe onder de indruk de Nederlander ook was van Nadal, een selfie met de Spanjaard heeft hij niet gemaakt. "Ik ben niet zo iemand die dat gaat vragen, nee. Ik kan hem hier in de derde ronde tegenkomen. Als je hem dan twee weken eerder om een foto hebt gevraagd, sta je al met 2-0 achter. Nadal was altijd een idool van me, maar hij is nu ook gewoon een concurrent."

Lichte armblessure voor Griekspoor

De 27-jarige Griekspoor arriveerde vrijdag in Parijs met lichte armklachten, waar hij deze week bij het toernooi in Genève last van kreeg.

Hij trainde zondagochtend met de Australiër Alexei Popyrin ook zichtbaar niet op volle kracht. "Ik heb in Genève telkens in de regen moeten spelen, was een keer om 23.00 uur klaar en moest de volgende dag twee keer spelen (onder anderen tegen Novak Djokovic, red.). Dat is allemaal niet ideaal", legt hij uit.

Griekspoor wijt zijn blessure ook aan het type bal dat in Genève werd gebruikt, overigens dezelfde bal als waarmee op Roland Garros wordt gespeeld. "Ik heb twee dagen niet getraind. Ik was gisteren nog best bezorgd, maar ik ben blij dat ik vandaag wat ballen heb kunnen slaan, al was ik beperkt met mijn forehand en service."

Griekspoor is blij dat zijn eersterondepartij tegen de Amerikaan MacKenzie McDonald pas over twee dagen plaatsvindt en hij dus extra rust heeft. "Dat is mazzel. Ik heb geen invloed op die keuze gehad."