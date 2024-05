AFP

NOS Sport • vandaag, 13:55 Veertienvoudig winnaar Nadal (37) al in eerste ronde uitgeschakeld op Roland Garros

Rafael Nadal heeft waarschijnlijk zijn laatste partij op Roland Garros getennist. De veertienvoudig winnaar van het toernooi in Parijs is in de eerste ronde uitgeschakeld door Alexander Zverev: 6-3, 7-6 (5), 6-3.

"De kans is groot dat ik hier niet meer zal spelen, maar het is niet honderd procent zeker", sprak de tennislegende na de wedstrijd tegen het publiek. Nadal gaf eerder ook al aan dit seizoen als zijn laatste te beschouwen. Hij hoopt deze zomer nog wel terug te keren in Parijs voor het olympisch tennistoernooi.

Zverev, die bij de afgelopen drie edities telkens de halve finale bereikte, nam de eersterondepartij meteen in handen. De Duitse nummer vier van de wereld brak Nadal al in de eerste game, en deed dat nog eens in de laatste game van de eerste set, die hij met 6-3 won.

Daarna knokte de 37-jarige Spanjaard zich op karakter terug in het duel. Nadal werkte breekpunten weg, nam de leiding (2-4) in de tweede set en kreeg het publiek weer als vanouds achter zich.

Maar Zverev brak terug (5-5) en liet in de tiebreak geen kans onbenut: 7-5. In de derde set deed Nadal er alles aan zijn afscheid uit te stellen, maar ondanks een vroege break moest hij zijn meerdere erkennen in Zverev.

AFP Jannik Sinner

Eerder op de dag bereikte Jannik Sinner de tweede ronde op Roland Garros. De nummer twee van de wereld was de Amerikaan Christopher Eubanks met 6-3, 6-3, 6-4 de baas.

De 22-jarige Sinner kampte de voorbije weken met heupklachten, waardoor het zelfs even de vraag was of hij in Parijs in actie zou komen. De Italiaan meldde zich geblesseerd af voor zijn kwartfinale op het masterstoernooi in Madrid en liet het masterstoernooi in Rome in zijn geheel schieten.

Van de Zandschulp tegen Fognini

Later maandagmiddag staat Botic van de Zandschulp op de baan in Parijs. Hij treft de Italiaan Fabio Fognini.