NOS Sport • vandaag, 18:36 • Aangepast vandaag, 21:25 Verrassende zege De Jong bij Roland Garros-debuut: 'Nu tegen Alcaraz, mooi'

2:01 De Jong wint bij debuut op Roland Garros verrassend van Draper

Debutant Jesper de Jong heeft in de eerste ronde van Roland Garros voor een verrassing gezorgd. De Nederlandse qualifier won van de Brit Jack Draper, de nummer 39 van de wereld: 7-5, 6-4, 6-7 (3), 3-6, 6-3.

In de tweede ronde treft De Jong wereldtopper Carlos Alcaraz. De Spanjaard maakte vandaag een ijzersterke comeback na een blessure. "Ja, nu tegen Alcaraz, mooi", zei De Jong na afloop met een glimlach.

De Jong, momenteel de nummer 176 van de wereld, stond in de derde set met 3-0 voor en leek op weg naar een overwinning in drie sets. Maar uiteindelijk moest hij de klus in vijf sets klaren.

"Dit is fantastisch. Ik speelde de eerste vijfsetter uit mijn loopbaan en om dan in zo'n sfeer te winnen", vertelde De Jong. "Het hielp ook mee dat ik al drie partijen in de kwalificaties had gespeeld. En ik heb eerder tegen Draper gespeeld, dus ik wist wat ik moest doen."

Luid applaus

De 23-jarige Haarlemmer kwam als eerste Nederlander in actie op het gravel in Parijs en begon zeer overtuigend aan zijn partij tegen Draper, mede door twee love games op rij bij zijn eigen servicebeurt. Daarna brak hij de Brit ook nog: 7-5.

Er klonk luid applaus vanaf de kleine tribune van baan 12. Op het tennispark van Roland Garros zijn jaarlijks veel Nederlandse tennisfans aanwezig.

1:48 De Jong: 'Prachtig om tegen Alcaraz te spelen in volgende ronde'

De Haarlemmer liet af en toe prachtige korte balletjes zien. Met een schijnbeweging legde hij Draper in de luren: het leek alsof hij aanvankelijk steeds voor een harde knal zou gaan, waarna de bal dan toch vlak achter het net neerplofte.

Spanning

In de gewonnen tweede set werkte De Jong een break achterstand weg en in de derde set vervolgde hij zijn sterke offensief. Bij 3-0, in het zicht van de haven, was de spanning van De Jongs gezicht af te lezen.

Draper kwam terug en dwong een tiebreak af. Daarin kwam De Jong met 2-0 voor, maar de Brit - op dat moment de betere speler - won de set. Draper won ook de door regen onderbroken vierde set en zo werd het een vijfde set.

Tijdens de regenonderbreking liet de Nederlander zich masseren aan zijn benen, omdat hij last kreeg van stijfheid. "Het was allemaal wat chaotisch in die onderbreking. Ik at snel wat rijst en kip en plots moest ik de baan weer op, maar dat bleek weer een miscommunicatie", zei De Jong.

In de vijfde set kwam De Jong meteen met 2-0 voor, maar Draper wist hem terug te breken.

Orange Pictures Jack Draper

Daarna verliepen alle games zonder breekkansen. Totdat Draper bij 4-3 zijn opslagbeurt inleverde. Op zijn eerste matchpoint sloeg De Jong een game later direct toe.

De Jong doet in Parijs voor de tweede keer mee aan een grandslamtoernooi. In januari maakte hij zijn debuut bij de Australian Open, waar hij in de tweede ronde verloor van de latere winnaar Jannik Sinner.

Nu staat hij dus tegenover Alcaraz, nog zo'n wereldtopper. Dat betekent voor De Jong dat hij woensdag automatisch in een groot stadion zal spelen.

"Ik trainde vorige week al een keer op Suzanne Lenglen (het tweede stadion van Roland Garros, red.). Ik ga nog even aanvragen of ook op Philippe Chatrier mag trainen, dan heb ik in ieder geval in beide stadions gestaan. Ik ga er in ieder geval van genieten."

Andere Nederlanders

Naast De Jong zijn Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Arantxa Rus de andere Nederlanders die uitkomen op Roland Garros in het enkelspel. Zij werden op basis van hun ranking direct toegelaten tot het hoofdtoernooi.

Griekspoor treft Mackenzie McDonald, Van de Zandschulp neemt het op tegen Fabio Fognini. Rus speelt in de eerste ronde tegen Angelique Kerber, de voormalige nummer een van de wereld die dit seizoen haar rentree maakte na moeder te zijn geworden.

Roland Garros bij de NOS In Parijs wordt tot en met 9 juni op tennispark Roland Garros het tweede grandslamtoernooi van het jaar gehouden. De NOS is aanwezig voor interviews en achtergrondverhalen en zal ook samenvattingen laten zien van de belangrijkste wedstrijden.