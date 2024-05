AFP

NOS Sport • vandaag, 18:13 Alcaraz is weer fit en haalt direct uit op Roland Garros, ook Osaka wint

Carlos Alcaraz heeft de tweede ronde van Roland Garros bereikt. De als derde geplaatst Spanjaard had in Parijs geen kind aan de Amerikaan Jeffrey John Wolf (6-1, 6-2, 6-1) en treft in de volgende ronde Jesper de Jong of Jack Draper.

Wolf had vrijdag in de kwalificatie met 6-2, 6-1 van De Jong verloren, maar mocht door een afzegging toch deelnemen aan het hoofdtoernooi. De lucky loser werd echter op alle fronten afgetroefd door Alcaraz, die vooral in de rally's veel te sterk was voor de Amerikaan.

Alcaraz, die in 2022 de US Open won en vorig jaar Wimbledon, speelde door een armblessure begin deze maand zijn laatste partij. "Maar ik heb goed getraind. Gelukkig heb ik niet veel wedstrijden nodig om een hoog niveau te halen", zei Alcaraz.

Ook Osaka wint

Bij de vrouwen bereikte Naomi Osaka de tweede ronde. De Japanse won met 6-1, 4-6, 7-5 van Lucia Bronzetti. De 26-jarige Osaka, die in juli moeder werd en is afgezakt naar de 134ste plaats op de wereldranglijst, haalde dit jaar op slechts één van de negen toernooien die ze speelde de kwartfinales.

In Parijs kwam ze nooit voorbij ronde drie.

Jelena Ostapenko bereikte eveneens de tweede ronde .De Letse (7) rekende in twee sets af met de Roemeense Jaqueline Cristian: 6-4,7-5.

Ostapenko veroverde in 2017 haar eerste WTA-titel op Roland Garros,maar in de jaren daarna kon ze niet meer imponeren in Parijs.Tot deze editie boekte ze in zes deelnames in totaal vier zeges.

Roland Garros bij de NOS In Parijs wordt van 26 mei tot en met 9 juni op tennispark Roland Garros het tweede grandslamtoernooi van het jaar gehouden. De NOS is aanwezig voor interviews en achtergrondverhalen en zal ook samenvattingen laten zien van de belangrijkste wedstrijden.