AFP Antony

NOS Voetbal • vandaag, 08:31 Ten Hag in het nauw rond FA Cup-finale, gedrag Antony illustratief voor United

"Het draait allemaal om trofeeën", beet Erik ten Hag van zich af toen hij vorige week wat kritische vragen te verwerken kreeg. "De afgelopen tien jaar won deze club niet veel prijzen, maar we hebben een kans om twee trofeeën te winnen in twee jaar tijd", zei de manager van Manchester United.

Na de vorig seizoen veroverde League Cup kan United inderdaad vanmiddag (aftrap 16.00 uur) nog eens toeslaan als het aantreedt in de finale van de FA Cup. Maar er zullen niet veel voetbalvolgers zijn die hun geld op de 'Red Devils' zetten. Tegenstander is immers stadgenoot Manchester City, de bekerhouder die een week geleden voor de vierde keer op rij de landstitel binnensleepte.

Een nederlaag op Wembley zou overigens betekenen dat United volgend seizoen verstoken blijft van Europees voetbal, pas voor de tweede keer sinds de jaargang 1981/1982. De beschamende achtste plaats in de Premier League, de laagste sinds 1989/1990, was niet toereikend voor deelname aan welk internationaal clubtoernooi dan ook.

Blessures en wangedrag

Ten Hag wees menigmaal naar de ziekenboeg als de magere prestaties van zijn ploeg ter sprake kwamen. Niet ten onrechte, want topkrachten als Victor Lindelöf, Mason Mount, Anthony Martial, Luke Shaw, Lisandro Martínez en Raphael Varane stonden langdurig met blessures aan de kant. Waarbij natuurlijk wel de vraag kan worden gesteld of dat toeval is of dat er wat anders aan de hand is.

Hoe dan ook, het waren niet de enige zorgen waarmee Ten Hag geconfronteerd werd. Diverse spelers kwamen in opspraak door hun gedrag buiten het veld. Zoals Mason Greenwood, beschuldigd van mishandeling en verkrachting van zijn vriendin, later alsnog vrijgepleit, maar uiteindelijk wel bij de club vertrokken.

0:56 Ten Hag over mogelijk ontslag: 'Focus me op mijn taak'

Jadon Sancho gooide zijn kont tegen de krib, nadat Ten Hag hem had verweten te slap te trainen. De vleugelaanvaller hoefde zich niet veel later helemaal niet meer te melden en vertrok een half seizoen later in de winterstop naar Borussia Dortmund, waarmee hij over een week de finale van de Champions League speelt.

Of neem de beneden zijn stand presterende Marcus Rashford, die een vrije dag benutte voor een bezoek aan een nachtclub in Belfast en zich de volgende ochtend prompt ziek afmeldde voor de training. En Antony werd enkele weken buiten de selectie gelaten, nadat zijn ex-vriendin Gabriela Cavallin aangifte had gedaan van huiselijk geweld.

Volle laag voor Antony

De oud-Ajacied liet zich ook binnen de lijnen enkele keren van zijn slechtste kant zien. Zo schopte hij als invaller tegen Manchester City bij een 3-0 achterstand in de 92ste minuut de voorbijdribbelende Jérémy Doku hard onderuit. De Braziliaan ontving slechts geel, maar kreeg de volle laag in de Engelse pers.

Dat gebeurde opnieuw toen hij provocerend juichte na de ontsnapping van United in de halve finale van de FA Cup tegen Coventry City. Daarin verspeelden de mannen van Ten Hag een 3-0 voorsprong en kwamen ze met de schrik vrij bij een buitenspeldoelpunt van de Championship-club.

Reuters Antony baalt in het competitieduel met Sheffield United

Via strafschoppen plaatsten de favorieten zich alsnog voor de finale van vandaag, wat Antony ertoe verleidde om vlak voor de neus van de verslagen tegenstanders en hun aanhang een feestje te vieren met de handen achter zijn oren. "Zielig", noemde de lokale Manchester Evening News de actie en elders werd gememoreerd dat de buitenspeler beter naar zichzelf kan kijken.

Antony illustreert misschien wel bij uitstek wat er allemaal misgaat bij United. Toen Ole Gunnar Solskjaer, een van Ten Hags recente voorgangers, nog aan het roer stond bij de twintigvoudig kampioen van Engeland, werd de Braziliaan ook al als een eventuele versterking gezien, maar dan tegen een transfersom van hooguit 30 miljoen pond.

Tegenvallende prestaties

Een paar jaar later werd Antony, een oude bekende van Ten Hag, voor maar liefst 85,5 miljoen pond (tegen de 100 miljoen euro) losgeweekt bij Ajax. Hij werd daarmee de op een na duurste United-aankoop, maar maakte die status zelden waar. Sinds zijn entree op Old Trafford speelde hij 54 competitieduels waarin hij vijf keer scoorde en drie assists afleverde.

En zo zijn er meer spelers voor veel te veel geld naar Old Traford gehaald, waarna de prestaties ernstig tegenvielen. Andersom zijn er ook nauwelijks spelers veel beter geworden, al kloppen jonge talenten als Kobbie Mainoo (19), Amad Diallo (21) en Rasmus Højlund (21) wel steeds nadrukkelijker op de deur.

Ten Hag kan met de verovering van de FA Cup in de voetsporen treden van Louis van Gaal, in 2016 de laatste Manchester United-manager die de befaamde beker won. Het valt echter niet uit te sluiten dat de vergelijking met de oud-trainer vervolgens nog verder doorgetrokken gaat worden: Van Gaal werd ondanks die hoofdprijs aansluitend de laan uitgestuurd.