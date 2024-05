AFP Manchester City viert de 3-1 van Rodri

NOS Voetbal • vandaag, 19:05 City voor het vierde jaar op rij kampioen van Engeland, een unieke prestatie

Manchester City is door een 3-1 overwinning op West Ham United voor het vierde jaar op rij kampioen van Engeland geworden. Daarmee zette de ploeg van coach Pep Guardiola een unieke prestatie neer, niet eerder pakte een Engelse club vier opeenvolgende landstitels.

Het had nog spannend kunnen worden in de 38ste en laatste speelronde van de Premier League, met Arsenal vooraf op twee punten achterstand van City, maar dat werd het niet echt. City nam snel een 2-0 voorsprong, terwijl Arsenal het moeilijk had tegen Everton.

NOS Stand Premier League

City's Phil Foden onderstreepte in de kampioenswedstrijd zijn recente kroning tot speler van het jaar in de Premier League. De 23-jarige Engels international ramde in de tweede minuut de openingsgoal binnen en zorgde met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied ook voor de 2-0.

Met de achttiende en negentiende goal van het seizoen voor Foden was de druk van de ketel in het Etihad Stadium. De thuisploeg creëerde kans na kans, maar vlak voor rust bracht West Ham de spanning toch een beetje terug. Mohammed Kudus wipte de bal voor zichzelf op en scoorde met een omhaal (2-1).

Ongekend succes onder Guardiola

Ondertussen was de ruststand bij Arsenal - Everton, door een vrije trap van Idrissa Gueye en een late gelijkmaker van Arsenal-verdediger Takehiro Tomiyasu, 1-1. Halverwege had City zo virtueel vier punten voorsprong op Arsenal.

Rodri maakte een kwartier na rust aan de laatste twijfel een einde en schoot City naar 3-1. Het doelpunt leidde tot een vreugde-explosie bij City en ook bij coach Guardiola aan de zijlijn.

EPA Pep Guardiola viert feest

Door een doelpunt van Kai Havertz in de 89ste minuut won Arsenal nog met 2-1 van Everton en in Manchester werd, met Natham Aké als invaller, een treffer van West Ham vanwege hands afgekeurd. Het maakte allemaal niet meer uit.

De 53-jarige Guardiola begon in 2016 als coach van Manchester City, Het was de start van een ongekende succesperiode. De titel van vandaag was zijn zesde en de tiende in de clubgeschiedenis. De honger van de Catalaan is nog niet gestild. Zijn tijdperk is nog niet voorbij.

Klopp zegt vaarwel met overwinning

Het tijdperk van Jürgen Klopp bij Liverpool is wel voorbij. Met Virgil van Dijk en Cody Gakpo in de basis en Ryan Gravenberch als invaller sloot Liverpool het tijdperk af met een 2-0 overwinning op Wolverhampton Wanderers. De Reds waren al zeker van de derde plaats.

De Champions League-tickets in de Premier League waren al verdeeld. Nummer vijf Tottenham Hotspur (3-0 zege bij Sheffield United) gaat de Europa League in en nummer zes Chelsea (2-1 zege op Bournemouth) mag deelnemen aan de Conference League-play-offronde.

AFP Jürgen Klopp

Manchester United won bij Brighton & Hove Albion (0-2), maar staat voorlopig met lege handen. Zaterdag speelt de ploeg van trainer Erik ten Hag nog de finale van de FA Cup tegen Manchester City, waarin alsnog Europees voetbal kan worden afgedwongen.

Luton Town keert na een jaar terug naar het Championship. De 'Hatters' hadden nog een theoretische kans om degradatie te ontlopen, maar een mirakel bleef uit. Luton, met Tahith Chong in de basis en Tim Krul op de bank, boog in zijn laatste wedstrijd op het hoogste niveau voor Fulham: 2-4.