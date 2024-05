Haaland schiet Manchester City naar matchpoint voor vierde landstitel op rij

Een zege in eigen huis op West Ham United is alles dat Manchester City nog scheidt van de vierde Premier League-titel op rij. De ploeg van trainer Pep Guardiola won dinsdagavond het inhaalduel met Tottenham Hotspur (0-2). Erling Haaland maakte beide doelpunten.

Manchester City is na vanavond weer koploper in de Premier League met twee punten voorsprong op concurrent Arsenal. Zondagmiddag (17.00 uur) speelt City thuis tegen West Ham United. Arsenal ontvangt Everton.

The Gunners hebben wel een beter doelsaldo dan hun concurrent, dus bij voorbaat voldoet een gelijkspel niet voor City.

In de openingsfase was Tottenham Hotspur het gevaarlijkst. Middenvelder Rodrigo Bentancur had de 1-0 op zijn schoen, maar passeerde doelman Ederson niet.