ANP Nederlandse militairen zoeken met metaaldetector in bos

NOS Nieuws • vandaag, 11:38 Vondst explosieven in Duitsland: zitten de Russen erachter? Rolf Schuttenhelm redacteur Klimaat en Energie

In het westen van Duitsland is door bouwvakkers bij toeval een pakket gevonden met explosieven en ontstekers. De wapens lagen ingegraven naast een kerosinepijpleiding van de NAVO waarmee luchtmachtbases van brandstof worden voorzien. Dit netwerk loopt ook door in Nederland - onder andere tot aan Schiphol.

De vondst werd gedaan tijdens het renoveren van een hoogspanningsmast in een bos. Officieel is niet bekend wie ervoor verantwoordelijk is, maar wel dat het om een recent pakket gaat.

Het ingraven van explosieven en andere wapenvoorraden past in een patroon dat we kennen van de Sovjets in de Koude Oorlog en de Russen meer recent in Oekraïne, zegt veiligheidsdeskundige en oud-NAVO-medewerker Edward Christie Hunter tegen de NOS.

"De prangende vraag is wat er allemaal nog meer gepositioneerd kan zijn door de Russen. Het korte antwoord is dat we het niet weten. Ik neem aan dat niemand dat weet, behalve de Russen zelf."

Vergelijkbare vondsten

Het grijpt in elk geval terug op de doctrine van de Sovjets tijdens de Koude Oorlog, zegt Christie. Eind jaren 90 werd dankzij een overloper van de geheime dienst KGB bekend dat de Russen op meerdere plekken in West-Europa voorraden met wapens en zendapparatuur hadden ingegraven.

Daardoor kon gericht worden gezocht, en werden bijvoorbeeld in België drie wapenvoorraden opgegraven. Een ander voorbeeld dat toen aan het licht kwam is een koffer met explosieven en zendapparatuur, die uiteindelijk in 1998 werd gevonden in een bos bij Fribourg in Zwitserland.

Veel grotere en geavanceerdere voorraden werden ingegraven in Zuid-Libanon, bedoeld om een Sovjet-Russisch leger te bevoorraden in geval van oorlog met Israël. Deze werden ontdekt in 1982.

Herinvasie

Ook in Oekraïne is deze tactiek bekend, vertelt Christie. Er zijn daar Russische wapenpakketten gevonden die al in of voor 2014 zijn begraven, toen de oorlog feitelijk begon met de Russische bezetting van de Krim en infiltratie van de Donbas in het oosten van Oekraïne.

Die wapenvondsten suggereren dat er tien jaar geleden ook al een aanvalsplan bestond om Kyiv in te nemen, wat de Russen uiteindelijk pas in februari 2022 zouden proberen.

"Veel recenter vond de Oekraïense veiligheidsdienst een wapenopslagplaats die opzettelijk door de Russen was achtergelaten, voordat ze zich terugtrokken uit Boetsja, de plaats bij Kyiv van het beruchte bloedbad. Mogelijk sloten ze een herinvasie van het gebied rond Kyiv niet uit", aldus Christie.

Grotere reserves

De toevallige vondst bij de kerosineleiding in Duitsland kan dus een topje van de ijsberg zijn. In elk geval is sinds de explosie van de Nord Stream-gasleiding in 2022 helder dat energie-infrastructuur kwetsbaar is voor sabotage, en dat dat niet geschuwd wordt in het huidige conflict.

Experts waarschuwden eerder bij de NOS om voorbereid te zijn op mogelijke scenario's waarin Noorse gasleidingen op de Noordzee worden gesaboteerd, of de aanvoer van lng (vloeibaar aardgas) en olie met tankschepen uit het Midden-Oosten in het geding komt.

Nederland zou zich hierop volgens de energie-experts moeten voorbereiden met extra energiebesparing, duurzame energie en het achter de hand houden van grotere reserves olie en gas voor noodsituaties.

Dit gaf in april nog aanleiding tot een korte politieke discussie over het met beton volstorten van de laatste boorgangen bij het gasveld in Groningen - waartoe uiteindelijk toch is besloten.

De nieuwe coalitie wil de energie-afhankelijkheid terugdringen. Maar de tot nog toe voorgestelde maatregelen, zoals het verlagen van belastingen op gas, benzine en diesel, hebben echter een tegenovergesteld effect.