AFP

NOS Nieuws • vandaag, 21:55 Explosieven gevonden vlak bij NAVO-pijpleiding in Duitsland

In Duitsland hebben bouwvakkers bij werkzaamheden vlak bij een NAVO-pijpleiding explosieven in de grond gevonden. Dat meldt de Süddeutsche Zeitung. Het is niet duidelijk wie die explosieven daar heeft geplaatst, maar inlichtingendiensten wijzen er al langer op dat Rusland bereid is om dergelijke infrastructuur van bondgenoten van Oekraïne te saboteren.

De explosieven werden gevonden in Bellheim, in de deelstaat Rijnland-Palts, tussen Mainz en Stuttgart. Onder die plaats loopt een pijpleiding waar kerosine doorheen stroomt. Die leiding is onderdeel van een netwerk van pijpleidingen van de NAVO, waarmee luchtmachtbases van brandstof worden voorzien. Ook de leidingen in Nederland, waar onder meer Schiphol op is aangesloten, zijn onderdeel van dit NAVO-netwerk.

Volgens de Süddeutsche Zeitung deden bouwvakkers de ontdekking afgelopen november in het bos bij Bellheim. Tijdens het renoveren van een hoogspanningsmast stuitten ze op enkele honderden grammen aan explosieven met ontstekers en twee handgranaten. De spullen lagen een halve meter onder de grond begraven, op een paar honderd meter afstand van de pijpleiding, netjes verpakt in plastic folie.

Recent geplaatst

De krant schrijft dat de vondst de Duitse veiligheidsdienst heeft gealarmeerd. Eerder werden wel vaker explosieven gevonden, die in de vorige eeuw door de links-extremistische terreurbeweging Rote Armee Fraktion (RAF) in de grond waren verstopt.

Maar de vondst in Bellheim van eind vorig jaar kan volgens de veiligheidsdiensten onmogelijk uit de jaren komen dat de RAF actief was. Geschat wordt dat de opgeslagen explosieven in Bellheim daar pas twaalf tot achttien maanden geleden zijn geplaatst.

Door wie is niet duidelijk. Het Duitse Openbaar Ministerie zegt tegen de krant dat onderzoek niet tot een verdachte heeft geleid. Veiligheidsdiensten wijzen er echter al langer op dat Rusland niet terugdeinst voor aanvallen met zulke explosieven en andere sabotageacties. Incidenten rond faciliteiten die kunnen worden toegeschreven aan de zogenaamde kritieke infrastructuur van Duitsland nemen toe.

Hybride oorlogsvoering

De geheime dienst vermoedt bij deze incidenten steeds vaker een link met Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Duitsland is een belangrijke bondgenoot van Oekraïne door het leveren van wapens en tanks. Het risico dat Rusland terug wil slaan wordt groter, waarschuwen veiligheidsdiensten.

"We moeten ervan uitgaan dat Moskou de komende weken en maanden het volledige scala aan hybride oorlogsvoering tegen ons zal gebruiken, inclusief sabotagedaden", zegt een officier van de Duitse geheime dienst tegen de Süddeutsche Zeitung. De oorlog in Oekraïne is "hier allang aangekomen".

Onlangs nog werden in Beieren twee vermoedelijke Russische spionnen gearresteerd omdat ze een militair oefenterrein van de NAVO zouden hebben bespioneerd waar Oekraïense militairen werden getraind.

Ook de Nederlandse veiligheidsdiensten waarschuwen al langer voor Rusland. Nederland is een aantrekkelijk doelwit voor bijvoorbeeld cyberaanvallen omdat het de thuisbasis is van veel internationale organisaties, zoals het Internationaal Strafhof in Den Haag.