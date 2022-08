ANP

NOS Nieuws • vandaag, 06:51 Hoe eensgezind is het kabinet? Extra ingelast Kamerdebat na uitspraken Hoekstra

Hebben we nog een eensgezind kabinet dat kan werken aan oplossingen voor de grote problemen met stikstof, asiel en koopkracht? Oppositie- en ook coalitiepartijen willen duidelijkheid, omdat vicepremier en CDA-leider Hoekstra vrijdag in een landelijke ochtendkrant onverwacht afstand nam van de door het kabinet gestelde stikstofdoelen.

Nadat het kabinet maandenlang had bezworen dat het van de rechter moet en dat wegen-en woningbouw anders stilvallen, zei Hoekstra in het AD dat het doel om de stikstofuitstoot in 2030 met 50 procent terug te brengen voor zijn partij niet meer heilig is.

Het interview sloeg bij de andere regeringspartijen in als een bom en leidde tot ruzie binnen het kabinet. De uitspraken waarmee de CDA-leider zijn collega's overviel, hebben de eensgezindheid en sfeer in de coalitie geen goed gedaan, zeggen ingewijden.

De Kamer heeft de bewindslieden Rutte, Kaag, Hoekstra en Van Gennip bij het debat gevraagd. Aanvrager van het debat en grootste oppositiepartij PVV laat - niet voor de eerste keer - weten geen vertrouwen in het kabinet te hebben en heeft weer een motie van wantrouwen aangekondigd. Of die een meerderheid krijgt is zeer de vraag, maar ook andere partijen hebben veel vragen en kritiek.

Politiek verslaggever Marleen de Rooy: "Verwacht wordt dat er door moties van oppositiepartijen geprobeerd zal worden om het beleid te veranderen. Interessant wordt in hoeverre coalitiepartijen mee zullen stemmen met moties van oppositiepartijen, bijvoorbeeld met de motie van GroenLinks. Die gaat over het vasthouden aan de stikstoftermijn van 2030. Bij de stemming daarover zal het CDA kleur moeten bekennen. Interessant zal ook worden hoe coalitiepartijen op elkaar reageren. Er is veel chagrijn over hoe Hoekstra dit vorige week heeft aangepakt. Maar de vraag is ook in hoeverre de coalitiepartijen de uitspraken van Hoekstra als een opening zien om via moties het coalitieakkoord een beetje aan te passen. Achter de schermen hoor je dat de vraag niet zozeer is of ze elkaar vasthouden, maar of er de luxe is om het niet met elkaar vol te houden."

Zo zullen coalitiepartijen onder meer vragen hebben over de timing van de CDA-leider. Eerst het stikstofbeleid als vicepremier onderschrijven en dan via de media je bedenkingen ventileren terwijl gespreksleider Remkes nog met een ingewikkeld proces bezig is?

Verder zullen zowel oppositie- als coalitiepartijen willen weten wat de uitspraken van Hoekstra betekenen voor het stikstofbeleid. Rutte, Kaag en Van der Wal zeiden vrijdag dat de doelen in 2030 gewoon kabinetsbeleid zijn die blijven staan.

Waar staan regeringspartijen?

Ook de fractie van D66 wil dat er niet getornd wordt aan het stikstofbeleid, maar bij de achterban van VVD, CDA en ChristenUnie is onrust over de gevolgen voor boeren. In een eerder debat was er al veel kritiek op de manier waarop het kabinet het plan presenteerde, maar schaarde een Kamermeerderheid zich wel achter de doelen.

Wat is stikstof en waarom is het een probleem?

2:57 Wat is stikstof en waarom is het een probleem?

Dertig lokale CDA-afdelingen in Brabant en Limburg schreven gisteren in een persbericht de uitspraken van Hoekstra als steun in de rug te zien en te hopen dat de partij vandaag in het debat voet bij stuk houdt en een volgende stap zet.

Om scherp te krijgen of partijen nu vasthouden aan de doelen, komt GroenLinks met een motie die de regeringspartijen dwingt kleur te bekennen.

Dan zal moeten blijken of partijen eraan vasthouden of ook openstaan voor het verschuiven van die doelen naar bijvoorbeeld 2035. Minister Van der Wal heeft al meermalen gezegd dat er geen tijd te verliezen is en dat aan 2030 moet worden vastgehouden.

Asielbeleid en koopkracht

Ook de interne onrust binnen de VVD over het asielbeleid en zorgen van partijen over de koopkracht zullen in het debat aan de orde komen.

De vraag hoe stevig de coalitie nog is, zal aan het begin van het debat gesteld worden en waarschijnlijk aan het eind van het debat opnieuw. Het verloop van het debat zal in elk geval voor een deel antwoord op die vraag geven.