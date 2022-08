ANP

NOS Nieuws • vandaag, 05:53 CDA: stikstofdoelen halen in 2030 'niet heilig'

Het kabinetsdoel om uiterlijk in 2030 overal de stikstofuitstoot met 50 procent omlaag te brengen is voor coalitiepartij CDA "niet heilig". Dat zegt partijleider Wopke Hoekstra in een interview met het AD. Daarmee laat hij een belangrijke coalitieafspraak los.

De vier coalitiepartijen, VVD, D66, CDA en ChristenUnie, spraken tijdens de formatie af de uitstoot nog dit decennium met de helft te reduceren. Vooral D66 hecht zwaar aan die afspraak. Ook premier Rutte zei begin deze maand nog aan 2030 vast te willen houden.

Hoekstra zegt nu dat zijn partij de stikstofuitstoot nog steeds met 50 procent wil terugdringen, maar daar desnoods wel meer tijd voor te willen nemen. "Natuurlijk kun je op veel plekken vóór 2030 de stikstofdoelen al halen, maar als het elders langer duurt, moeten we die tijd nemen", aldus de CDA-leider in het AD.

Hij snapt dat dat standpunt botst met de coalitieafspraak. "Het zal niet makkelijk worden, maar ik heb vertrouwen in deze coalitie. Iedereen ziet dat er iets moet gebeuren."

Eerlijke boterham

Hij wijst op het moeizame proces rond de stikstofdoelen. "We zijn nu een paar maanden bezig en wat is het resultaat? Impasse. Ik ben dankbaar dat Johan Remkes probeert de boel vlot te trekken, maar daarmee zijn we er niet. We moeten het proces herstarten, boeren moeten weer bondgenoot worden. Waarbij een ding niet ter discussie staat: natuurherstel moet. Daar is 50 procent reductie voor nodig."

Hoekstra pleit echter voor meer tijd om die reductie te halen. Het CDA wil de problemen niet doorschuiven naar volgende generaties, zegt hij, "maar boeren moeten ook een eerlijke boterham kunnen verdienen." De CDA-voorman noemt in het AD verder de kritische depositiewaarde een "gemankeerd middel". Die waarde is de hoeveelheid stikstof die een natuurgebied volgens wettelijke normen aankan. Hoekstra wil dat er een "ecologische autoriteit" komt die "met de mensen lokaal de natuur kan beoordelen". Volgens hem kan de kritische depositiewaarde dan zo spoedig mogelijk uit de wet.

Rond de gesprekken onder leiding van Remkes zei premier Rutte dat er "geen taboes" zijn, maar hij heeft geen concrete toezeggingen gedaan over aanpassingen.

Veel kritiek binnen CDA

De CDA-leider zegt in het interview niet te zwichten voor de druk van de boeren die de afgelopen weken actievoerden tegen de stikstofplannen. "Integendeel: zo zetten we een positieve stap naar voren. Het is voor ons essentieel om twee dingen te combineren: natuurherstel en een vitaal platteland met een eerlijke boterham voor onze boeren."

De kabinetsplannen voor het terugdringen van de uitstoot van stikstof liggen in de achterban van het CDA zeer gevoelig. De partij staat op verlies in de peilingen en op een CDA-bijeenkomst leverden regionale partijleden vorige maand harde kritiek op het stikstofbeleid. Hoekstra zei toen dat "in dit dossier allerlei dingen niet goed zijn gegaan".

Bekijk deze uitlegvideo over stikstof:

2:57 Wat is stikstof en waarom is het een probleem?

In een eerste reactie op de uitspraken van Hoekstra zei D66-minister Jetten vanochtend dat het kabinet het coalitieakkoord uitvoert en dat dat helder is. Hij voegde eraan toe dat "we nu eerst het proces met Remkes moeten afmaken hoe we met elkaar de natuur beter kunnen beschermen en perspectief voor de boeren kunnen vinden".