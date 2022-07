Harde kritiek regionale CDA'ers op stikstofbeleid, partijtop door het stof

Regionale CDA-leden hebben harde kritiek op het stikstofbeleid van hun partij en het kabinet. De doelen zijn onhaalbaar en het kabinet moet terug naar de tekentafel, zeggen ze op een bijeenkomst met de partijtop in Nijkerk. Sommige provinciebestuurders van het CDA dreigen het beleid niet uit te voeren als er niet meer perspectief komt voor de boeren.

Zo'n 100 leden zijn afgekomen op de bijeenkomst met partijleider Hoekstra, fractievoorzitter Heerma en Kamerlid Boswijk. Een flink deel van de aanwezigen is actief als regionaal of lokaal politicus namens de partij.

Jo-Annes de Bat, CDA-gedeputeerde in Zeeland, is naar eigen zeggen "woest" om de plannen, die veel boeren hun bedrijf zullen kosten. "Wat er gebeurt is echt fout. Als het kabinet het voor elkaar krijgt om alle partijen boos te krijgen, doe je iets goed fout", maakte hij duidelijk.