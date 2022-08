Afgelopen weken ruim honderd arrestaties na boerenprotesten

De politie heeft geen exacte cijfers over de bekeuringen en aanhoudingen die te maken hebben met de protesten, maar wel staat vast dat sinds het eerste grote boerenprotest in Stroe op 22 juni het aantal bekeuringen "opvallend sterk" is gestegen, zegt nationaal commandant Woelders. Zo zijn de afgelopen weken 186 boetes uitgeschreven voor rijden op de snelweg met trage motorvoertuigen, en 212 boetes voor stilstaan op de rijbaan.