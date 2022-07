ANP

NOS Nieuws • vandaag, 16:04 Begrip voor onvrede van boeren, maar steun voor acties daalt licht

De steun onder Nederlanders voor de boerenprotesten tegen de stikstofplannen van het kabinet loopt iets terug. Vier op de tien Nederlanders (39 procent) staan nu achter de acties van boeren, vorige maand zei nog bijna de helft (45 procent) de protesten te steunen. De groep die de acties afwijst (35 procent) is inmiddels bijna even groot als de groep die de acties steunt. Het begrip voor de onvrede bij de boeren is echter groot.

Het publiek heeft met name moeite met de 'zwaardere' actievormen waar sommige boeren voor kiezen, blijkt uit een representatief onderzoek van I&O Research. Acties als het ondersteboven hangen van de Nederlandse vlag of het parkeren van trekkers op de stoep van een provinciehuis keuren de meeste mensen goed of in elk geval niet af.

Maar twee derde is tegen protesten als het blokkeren van distributiecentra of snelwegen. Die afkeuring is nog groter als het gaat om het demonstreren bij de woning van een politicus, zoals gebeurde bij landbouwminister Van der Wal, of het in brand steken van hooibalen. Slechts 2 procent heeft geen bezwaar tegen het vernielen van politieauto's.

"In eerste instantie hadden de meeste Nederlanders weinig last van de boerenprotesten", zegt I&O-onderzoeker Asher van der Schelde. "De afgelopen weken is die hinder door de blokkades wel ontstaan. Dit leidt ertoe dat de steun voor de boerenprotesten enigszins terugloopt."

Begrip voor onvrede

Dit betekent niet dat er geen begrip is voor de onvrede van de landbouwsector over het stikstofbeleid: 71 procent snapt dat boeren zich ertegen verzetten. Ruim vier op de tien (44 procent) vindt dat veehouders al genoeg hebben geïnvesteerd om tegemoet te komen aan klimaat- en stikstofeisen van de overheid. Die groep is nog even groot als vorige maand,

NOS

Hoe verder?

De bevolking is sterk verdeeld over het antwoord op de vraag welke richting het kabinet in moet slaan. Bijna vier op de tien Nederlanders (38 procent) vinden dat het huidige stikstofplan van minister Van der Wal van tafel moet, 31 procent vindt van niet.

Een kwart (24 procent) van de ondervraagden wil dat het plan zonder aanpassingen wordt uitgevoerd.

Scheidslijnen

Hoe mensen daarover denken, hangt sterk af van hun politieke voorkeur en de regio waar ze wonen. Aan de rechterkant van het politieke spectrum, met name bij Forum voor Democratie en BBB, staan kiezers over het algemeen volledig achter de boerenprotesten. De steun bij de achterban van JA21 is wel stevig afgenomen: van 72 procent vorige maand naar 54 procent nu.

De steun neemt het snelst af onder de aanhang van de meer progressieve partijen: bij de aanhang van Volt (van 15 naar 5 procent) en D66 (van 16 naar 5 procent). CDA- en VVD-stemmers zijn zeer verdeeld.

In stedelijke gebieden staan steeds minder mensen achter de protesten, terwijl in niet-stedelijke regio's nog altijd een nipte meerderheid (55 procent) vierkant achter de boerenacties staat.

Bemiddeling Remkes

Weinig vertrouwen is er in de bemiddelingspoging die oud-minister Remkes doet. 71 procent denkt dat dit uiteindelijk geen overeenstemming tussen het kabinet en de landbouwsector oplevert.

De gemiddelde Nederlander blijkt goed op de hoogte van de bijdrage die de landbouw levert aan de neerslag van stikstof. Wel wordt de rol van de industrie en van het buitenland bij de stikstofneerslag overschat. Nederlanders die de bijdrage van de landbouwsector onderschatten, staan vaker achter de boerenprotesten.

Verantwoording Voor dit onderzoek van I&O Research werden 2171 Nederlanders ondervraagd van vrijdag 15 juli tot en met maandagochtend18 juli. De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, regio, opleidingsniveau en stemgedrag bij de Kamerverkiezingen van vorig jaar. De steekproef is representatief voor de Nederlanders vanaf 18 jaar.