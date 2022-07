Gemeente Hoogeveen stopt met weghalen omgekeerde vlaggen

Opstootje

Volgens de gemeente liep dit uit tot een opstootje bij het Raadhuisplein in Hoogeveen, waarbij enkele medewerkers zouden zijn uitgescholden. Maar een van de omstanders zei tegen RTV Drenthe dat hij foto's wilde maken en daarbij was gehinderd door de medewerkers die de vlaggen aan het weghalen waren.

Discussie ontstaan

Uiteindelijk besloot de gemeente de opruimactie voor gezien te houden. "We zien dat er veel discussie over is ontstaan en vooral in negatieve zin, daarom laten we de vlaggen voorlopig hangen", zei een gemeentewoordvoerder tegen RTV Drenthe.