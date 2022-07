Rudy Bouma | Nieuwsuur

In samenwerking met RTV Drenthe NOS Nieuws • vandaag, 14:04 • Aangepast vandaag, 14:19 Van der Valk noemt steunbetuiging aan boeren 'ongelukkige actie'

"Een ongelukkige actie", zegt een woordvoerder van hotel- en restaurantketen Van der Valk over de afbeelding die gistermiddag korte tijd te zien was op een scherm aan de gevel van het Van der Valk-hotel langs de snelweg A4 bij Schiphol. Op de metershoge afbeelding stond de tekst "Van der Valk steunt de boeren" en was de Nederlandse vlag omgekeerd.

De afbeelding was te zien rond 15.00 uur. Maar een dag later zegt de restaurant- en hotelketen geen partij te willen kiezen in het conflict van de boeren met de rijksoverheid over het stikstofbeleid. "Het had eigenlijk niet moeten gebeuren", aldus de woordvoerder.

Verschillende vestigingen van Van der Valk kregen de vraag voorgelegd of de keten de boeren steunt in hun protest. Maar de zegsman benadrukt bij persbureau ANP dat de oproep van vrijdag aan de gevel van het hotel niet breed gedragen wordt. "Wij houden ons afzijdig van politieke discussies. Dat hebben we altijd gedaan", zegt hij. Aanleiding voor het kortstondige protest waren de banden met een melkveehouderij die de familie heeft die het hotel langs de A4 runt.

Boerenlanden

In het kader van de boerenacties zijn vannacht ook meer dan 500 plaatsnaamborden 'omgenoemd' tot Boerenlanden.

Een ludieke, publieksvriendelijke actie, zegt kaasboer Bart Belser uit Spijk bij Rijnmond. "We willen niet altijd burgers dwarszitten en kunnen ook niet eindeloos distributiecentra blijven blokkeren", aldus de kaasboer. Hij spreekt over het stichten van een eigen republiek "om de aandacht van het publiek en de politiek te blijven vragen."

Langs de A27 bij Gorinchem staat sinds vannacht een groot 'grensbord'. Ook daar zijn net als op de 'plaatsnaamborden' de gele sterren van de Europese Unie vervangen door gele klompjes. Op het bord is te lezen: "Boerenlanden. Waar de regering niet buiten zijn oevers treedt. Waar oplossingen en besluiten samen worden gevormd. Waar men trots is op elkaars ambacht."

NOS Het bord van Sliedrecht

In Hoogeveen is de gemeente gisteren begonnen met het weghalen van omgekeerde Nederlandse vlaggen die aan lantaarnpalen zijn opgehangen. In het centrum van de stad kwam het tot een opstootje. Daar werden enkele medewerkers van de gemeente uitgescholden. Uiteindelijk besloten ze te stoppen met hun opruimactie en weg te gaan.

"We moeten bekijken hoe we verder gaan. Het plan om de vlaggen weg te halen, blijft overeind", reageerde een woordvoerder van de gemeente Hoogeveen bij RTV Drenthe. Burgemeester Karel Loohuis probeert in contact te komen met de actievoerders.

De stikstofprotesten houden al weken aan. Hoe zijn we hier beland? Een tijdlijn.

5:11 Van rechterlijke uitspraak tot grimmige protesten, tijdlijn van de stikstofcrisis

De omgekeerde Nederlandse vlag heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot hét symbool van de boerenacties tegen de stikstofplannen. Overal in het land hangen ze met tie-wraps aan lantaarnpalen.

Ook een aantal andere gemeenten is begonnen de protestvlaggen weg te halen; dat verloopt tot nu toe zonder problemen. Rijkswaterstaat haalt de omgekeerde vlaggen langs de snelwegen weg omdat ze de verkeersveiligheid in gevaar zouden brengen.