'Lidstaten EU eens met gasnoodplan: 15 procent minder verbruik tot april'

Correspondent Ardy Stemerding over het noodplan:

"Het is een afgezwakte versie van wat de Europese Commissie had bedacht. De lidstaten willen zelf bepalen of het ook een verplichting wordt om die 15 procent te besparen als het heel slecht zou gaan.

Zo is er verzet uit Spanje en Portugal, landen die niet zijn aangesloten op de gasleidingen naar bijvoorbeeld Frankrijk en het gas dat ze overhebben niet kunnen delen. Die vragen zich af wat het voor hen voor zin heeft om te gaan bezuinigen. Die landen hebben het gas hard nodig om elektriciteit op te wekken.

De landen hebben stuk voor stuk bedongen dat ze een uitzondering krijgen op de eventueel verplichting die hoeveelheid gas te besparen."