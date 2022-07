AFP

NOS Nieuws • vandaag, 14:50 Duitse overheid maakt 8 miljard euro vrij om energiereus te redden

Duitsland maakt 8 miljard euro vrij om te voorkomen dat energiebedrijf Uniper omvalt. Dat bedrijf verliest tientallen miljoenen per dag, omdat het gas dat voorheen uit Rusland kwam moet vervangen door duurdere varianten. Dat duurdere gas moet worden ingekocht om aan contractuele verplichtingen te kunnen voldoen.

De Duitse overheid krijgt voor bijna 270 miljoen euro een belang van 30 procent in het bedrijf en biedt Uniper bovendien de mogelijkheid om tot 7,7 miljard euro steun te innen.

Volgens bondskanselier Scholz was er voor de overheid geen andere keus dan Uniper te redden, vanwege het grote belang van het bedrijf voor de Duitse economie. "Ongeveer 60 procent van de Duitse gasimport gaat op een of andere manier langs deze distributeur", zei Scholz tijdens een persconferentie. "Dat is een heel groot deel, dus je kunt je voorstellen dat praktisch elk bedrijf het zou merken als Uniper in problemen komt."

Hogere prijzen

Volgens Scholz ontkomen ook Duitse consumenten niet aan hogere prijzen voor gas. Vanaf september of oktober gaat Uniper de hogere gasprijzen namelijk doorberekenen aan klanten. Een gezin van vier kan daardoor honderden euro's per jaar duurder uit zijn.

Eind vorige maand was al duidelijk dat de problemen bij het bedrijf opliepen en dat hulp van de overheid waarschijnlijk nodig was. Naast de overheidssteun krijgt het bedrijf via een staatsbank nu de mogelijkheid om tot 9 miljard euro te lenen.

Uniper is grotendeels eigendom van het Finse Fortum, dat weer grotendeels in handen is van de Finse staat. Op de beurs is de waarde van Uniper dit jaar met 80 procent gedaald.