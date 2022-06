AFP

NOS Nieuws • vandaag, 21:30 Duitse energiereus Uniper in problemen; zorgen om gasvoorziening in winter

De Duitse energiegigant Uniper is door de afgenomen Russische gasleveringen in zulke grote problemen geraakt dat het bedrijf staatssteun moet aanvragen. Minister Habeck van Economische Zaken laat weten dat met Uniper gesproken wordt over "stabiliseringsmaatregelen".

Het concern gaf vandaag een winstwaarschuwing en heeft staatssteun nodig om de liquiditeit zeker te stellen. Er wordt onder meer gedacht aan een miljardenlening bij de Duitse staatsbank KfW. Ook een gedeeltelijke nationalisatie wordt niet uitgesloten.

Uniper is met het Italiaanse ENI de grootste gasimporteur van Europa. Het bedrijf importeert ongeveer een derde van al het gas dat in Duitsland gebruikt wordt en is de grootste beheerder van de Duitse gasvoorraden.

Rusland knijpt gas af

Sinds een maand krijgt Uniper nog maar 40 procent van de contractueel vastgelegde hoeveelheid gas uit Rusland. Om aan zijn leveringsverplichtingen te voldoen moet het bedrijf tegen veel hogere prijzen elders gas inkopen. Het kan die hogere prijzen niet aan zijn afnemers doorrekenen. Een van de mogelijkheden om het bedrijf te helpen, zou een 'solidariteitsheffing' zijn.

Minister Habeck vreest dat Rusland de gaslevering volgende maand helemaal stillegt. Duitsland krijgt zijn Russische gas via de Oostzeepijplijn Nord Stream I. Parallel daaraan loopt Nord Stream II, die vorig jaar gereed kwam, maar nooit in gebruik is genomen.

Op 11 juli gaat Nord Stream I voor tien dagen dicht voor onderhoud. Volgens Habeck zou het niet erg verrassend zijn als Rusland besluit de gaslevering na die tien dagen zogenaamd om technische redenen niet te hervatten.

Vrees voor de winter

Duitsland kondigde vorige week alarmfase 2 van de gascrisis af, waardoor tijdelijk weer zwaarder geleund wordt op kolencentrales. De gasvoorziening voor de zomer is niet in gevaar, maar voor de winter dreigen serieuze problemen, zeker als Rusland de gasleveranties helemaal beëindigt.

De gasopslagen zijn voor 61 procent gevuld en dat zou 100 procent moeten worden.

De problemen bij Uniper dreigen ook de Duitse economie als geheel mee te sleuren, in de eerste plaats andere bedrijven in de energiesector.

Op de effectenbeurs in Frankfurt leverde het aandeel Uniper 15 procent in. Ook de energiebedrijven RWE en Eon gingen onderuit. De DAX-index verloor 1,69 procent en sloot het slechtste kwartaal af sinds het begin van de coronacrisis. In het eerste half jaar leverde de DAX bijna 20 procent in.