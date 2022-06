Duitsland neemt noodmaatregelen om gasvoorraad aan te vullen

De Duitse regering neemt noodmaatregelen om ervoor te zorgen dat de gasvoorraad de komende winter op peil is. Dat meldt het persbureau DPA, dat een plan van het Duitse ministerie van Economische Zaken heeft ingezien.

Daarin staat onder meer dat er minder gas moet worden gebruikt voor de opwekking van andere energie zoals elektriciteit en dat de kolencentrales harder moeten draaien om tekorten op te vangen.

Daarnaast wil het ministerie dat industriële bedrijven minder gas gaan verbruiken. Ook stelt de Duitse regering 15 miljard euro beschikbaar om de gasvoorraden aan te vullen.

Erg afhankelijk

Duitsland is in vergelijking met veel andere Europese landen erg afhankelijk van Russisch gas: een derde van al het gas komt uit Rusland, met name via de Nord Stream 1-pijpleiding. Sinds enkele dagen wordt nog maar zo'n 40 procent van de normale hoeveelheid geleverd.

Het Russische bedrijf Gazprom heeft Duitsland zelfs gewaarschuwd dat er mogelijk helemaal geen gas meer wordt aangevoerd, omdat het Westen niet zou willen meewerken aan de reparatie van een gasturbine. De Duitse minister Habeck van Economische Zaken spreekt van een politieke actie.

Op dit moment is de voorraad in Duitsland voor ruim 56 procent gevuld. De Duitse regering wil dat percentage voor november dit jaar naar 90 procent krijgen.

Nederland overlegt met Duitsland en Europese Commissie

In een reactie op de maatregelen in Duitsland zegt een woordvoerder van minister Jetten alleen dat een crisisteam de gasmarkt in Nederland doorlopend in de gaten houdt en dat er dit weekend en morgen overleg over de recente ontwikkelingen is met onder meer de Duitse overheid en de Europese Commissie.

Vrijdag zei Jetten dat Nederland er relatief goed voorstaat, maar dat problemen in meerdere Europese landen een domino-effect kunnen hebben.