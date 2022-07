ANP

NOS Nieuws • vandaag, 12:32 Jetten: energie besparen blijft de crux in aanloop naar de winter

Minister Jetten roept Nederlandse huishoudens en bedrijven op door te gaan met energie besparen. "Het is heel belangrijk dat we ons massaal blijven inzetten. Zodat we de gasopslagen goed kunnen vullen, maar ook omdat het goed is voor de portemonnee."

Jetten reageert op het bericht van de Gasunie dat er de komende winter ook zonder Russisch gas geen gastekort wordt verwacht. De minister voor Klimaat en Energie vindt het nuttig dat de Gasunie een overzicht heeft gemaakt van de voorbereidingen die al getroffen zijn. Op basis daarvan is het bedrijf met een positieve verwachting gekomen.

Slagen om de arm

Maar hij houdt nog een paar slagen om de arm, want "er is geen 100 procent garantie" dat het helemaal goedkomt. "De Europese gasmarkt is onrustig", zegt hij. "En de prijs is al hoog. Als die nog verder stijgt, heeft dat grote effecten, ook op Nederlandse huishoudens en bedrijven."

Volgens Jetten wordt er inmiddels al 25 procent minder gas gebruikt. Dat is een van de redenen waarom de Gasunie optimistisch is. Maar er is volgens hem weinig ruimte voor tegenvallers. "We moeten nu niet achterover gaan leunen", benadrukt hij. "Ook de Gasunie geeft aan dat energie besparen de crux is bij het voorkomen van een gastekort in de winter."

1:09 Jetten: ik blijf me voorbereiden op meer extreme gasscenario's

Overigens sluit Jetten niet uit dat grote bedrijven in de industrie en glastuinbouw "in het meest extreme geval" van het gas worden afgesloten of minder gas moeten gaan gebruiken. Hij is al maanden in gesprek met die grootverbruikers. "Het afschakelplan zijn we nu aan het verfijnen en is aan het einde van de zomer klaar." De kans dat het moet worden ingezet is klein, zegt hij. "Maar laten we ons overal op voorbereiden."