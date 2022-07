EPA

NOS Nieuws • vandaag, 06:58 Wekdienst 20/7: Treedt Italiaanse premier Draghi af? • Nijmeegse Vierdaagse van start

Goedemorgen! Premier Draghi van Italië maakt naar verwachting bekend of hij wel of niet af zal treden, en in Nijmegen gaat de Vierdaagse (een dag later) van start.

In het oosten schijnt de zon eerst nog flink en daar wordt het tropisch warm met 30 tot 32 graden. Later neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, later in de middag en vanavond gevolgd door regen- en onweersbuien. Daarmee wordt de warmte verdreven. De komende dagen is het circa 22 graden met af en toe nog een bui.

Wat kun je vandaag verwachten?

Premier Draghi van Italië spreekt het parlement toe, de verwachting is dat duidelijk wordt of hij opstapt of niet. Vorige week deelde de premier zijn ontslag in, maar president Mattarella weigerde dat. Meer dan 1500 burgemeesters hebben de premier sindsdien opgeroepen aan te blijven, en ook buiten Italië roepen politici de oud-president van de Europese Centrale Bank om door te regeren.

De 104de editie van de Nijmeegse Vierdaagse gaat een dag later van start. Vanwege de hitte was de eerste dag van de grootste wandeltocht ter wereld, die gisteren zou beginnen, geschrapt. Enkele honderden wandelaars hebben de route toch gelopen.

In Suriname wordt voor de derde dag op rij geprotesteerd tegen de regering-Santokhi. De actievoerders willen het protest pas beëindigen als aan hun eisenpakket wordt voldaan, zoals het ontslag van de minister van Financiën vanwege het verdwijnen van 1,8 miljoen euro.

De Nederlandse atlete Sifan Hassan loopt de 5000 meter op het Wereldkampioenschap Atletiek in Eugene. Vorig jaar won zij op de Olympische spelen een gouden medaille op deze afstand.

Wat heb je gemist?

Een dag later dan gepland is de Nijmeegse Vierdaagse begonnen. Om 04.00 uur vertrokken de eerste wandelaars vanaf de start- en finishplaats op de Wedren aan hun tocht naar Beuningen en Wijchen.

De ruim 38.000 deelnemers zouden eigenlijk gisteren hun eerste kilometers maken, maar vanwege de hitte werd de eerste wandeldag zondag al geschrapt. Deelnemers hoeven dit jaar dus 'maar' drie dagen te lopen om het Vierdaagsekruis te halen. Enkele honderden wandelaars hebben gisteren wel op eigen initiatief gewandeld.

In Nijmegen werd het gisteren ruim 37 graden. Bij de start was het nog altijd zo'n 25 graden. Vanwege de opnieuw hoge temperaturen in combinatie met een hoge luchtvochtigheid verwacht de organisatie een "uitdagende" wandeldag.

Ander nieuws uit de nacht

Huis VS stemt voor bescherming opengesteld huwelijk: Het is nog onduidelijk wanneer de wet wordt behandeld in de Senaat en of er daar een meerderheid is. Democraten en Republikeinen houden elkaar daar in evenwicht.

Goede doelen betaalden banken ruim 2,3 miljoen aan negatieve rente: Sinds anderhalf jaar moeten klanten boven bepaalde bedragen rente betalen aan hun bank, in plaats van dat ze rente krijgen. De banken zeiden daartoe gedwongen te zijn door de historisch lage rentetarieven.

VN: Belarus dwong vliegtuig met journalist Protasevitsj met hoax tot landen: Na de landing van het Ryanair-toestel in de Belarussische hoofdstad Minsk werd de gezochte journalist Roman Protasevitsj opgepakt. De zaak leidde wereldwijd tot verontwaardiging.

En dan nog even dit:

Vandaag gaat dus de driedaagse Vierdaagse van start. Zoals altijd is er een gevarieerd deelnemersveld van jong tot oud. De krasse 90-jarige Hub Mooren uit Bergen op Zoom is dit jaar de oudste deelnemer:

Fijne woensdag!