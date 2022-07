Driedaagse Vierdaagse van start, wandelaars op warme dag naar Wijchen

Een dag later dan gepland is de Nijmeegse Vierdaagse begonnen. Om 04.00 uur vertrokken de eerste wandelaars vanaf de start- en finishplaats op de Wedren aan hun tocht naar Beuningen en Wijchen.

In Nijmegen werd het gisteren ruim 37 graden. Bij de start was het nog altijd zo'n 25 graden. Vanwege de opnieuw hoge temperaturen in combinatie met een hoge luchtvochtigheid verwacht de organisatie een "uitdagende" wandeldag.