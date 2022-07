Enkele honderden wandelaars lopen toch eerste etappe Vierdaagse

In Nijmegen zijn wandelaars toch aan de eerste etappe van de Vierdaagse begonnen. De eerste dag is vanwege de hitte geschrapt en de marsleiding deed een beroep aan de deelnemers om niet zelfstandig te gaan lopen.

De 70-jarige Pieter uit Berg en Dal begon vanochtend in alle vroegte aan de 50 kilometer. Niet lopen was voor hem geen optie. "Ik ben er helemaal op ingesteld. Ik kan ook helemaal niet slapen", vertelt de wandelaar tegen Omroep Gelderland .

De eerste pijntjes beginnen al op te spelen. "Ik heb een pijnscheut in mijn knie. Ik heb er net verkoelende gel opgesmeerd. Als ik meer last krijg, neem ik wel paracetamol."

Ook gunt hij zichzelf vandaag een iets kortere tocht. "Ik loop de 40 kilometer. Ik hoop dan rond 11.00 uur weer terug te zijn op de Wedren in Nijmegen", zegt hij. "Het is nu nog heerlijk. Het is volgens mij nog geen 20 graden. Dus ik geniet zo nog even van een boterhammetje en ga dan weer door."