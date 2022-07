Omroep Gelderland

NOS Nieuws • vandaag, 14:20 'Onverantwoord', maar Patrick begint morgen tóch aan de Vierdaagse

Hoewel de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse officieel geschrapt is vanwege de hitte, zijn er toch wandelaars die morgen gaan lopen. De Vierdaagse is niet compleet als je een van de vier dagen niet loopt, vinden ze. "Dan verdien je ook je kruisje niet."

Aan het woord is de 38-jarige wandelaar Patrick Balfoort. "De dag van Elst hoort erbij", zegt hij bij Omroep Gelderland.

"Maatregelen hadden we wel verwacht. Eerder starten, de afstand inkorten of later laten binnenkomen. Maar dat de dinsdag werd geschrapt was balen."

'Doe het vooral niet'

Op de persconferentie gisteren deed marsleider Henny Sackers een klemmend beroep op de wandelaars dinsdag niet te gaan lopen. "We kunnen ze niet tegenhouden. Maar er zijn geen verkeersregelaars, er zijn geen toiletten en er is ook geen medische verzorging. We snappen de teleurstelling, maar lieve mensen: doe het niet."

We weten wat we doen", zegt Balfoort, die voor de twaalfde keer meedoet, samen met een vriend. "We nemen voldoende eten en drinken mee. En als het niet meer gaat, bellen we het thuisfront en dan komen ze ons halen."

Samen met zijn vriend gaat hij vannacht om 03.00 uur van start. Ze hopen tussen 13.00 en 14.00 uur terug te zijn op de Wedren.

In 2006 werd de Vierdaagse na een dag afgelast wegens de hitte. Twee wandelaars overleden en vele anderen werden onwel. Het werd toen 32 graden.