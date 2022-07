Hitte tijdens Nijmeegse Vierdaagse mogelijk 'serieus probleem'

In samenwerking met

De verwachte hitte kan volgende week "problematisch" worden voor deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse. De organisatie besluit zondag over eventuele maatregelen.

Volgens Van Bernebeek zijn deze temperaturen een serieus probleem voor de Vierdaagse als ze echt zo hoog uitvallen. "Als je ziet wat de weerkaarten nu berekenen, dat het om 11.00 uur al 33 graden is, moet je je misschien afvragen of dat wel verantwoord is."