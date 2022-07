Huis VS stemt voor bescherming opengesteld huwelijk

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een wet gestemd die het huwelijk voor stellen van gelijk geslacht in de hele VS moet beschermen. De stemming komt op het moment dat er bij progressief Amerika zorgen zijn dat het Hooggerechtshof daar op federaal niveau een streep door kan zetten.

47 Republikeinen stemden met de Democraten mee, waardoor er een ruime meerderheid was voor de Respect for Marriage Act: 267 stemmen voor, 157 tegen. Het is nog onduidelijk wanneer de wet wordt behandeld in de Senaat en of er daar een meerderheid is. Democraten en Republikeinen hebben er allebei 50 zetels.