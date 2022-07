Reuters

NOS Nieuws • vandaag, 13:32 • Aangepast vandaag, 14:07 Premier Johnson kondigt vertrek aan, wil aanblijven tot er een opvolger is

Na aanhoudende druk van zijn partij en een leegloop van zijn kabinet is de Britse premier Boris Johnson alsnog opgestapt. Gisteren zei hij nog dat hij er niet over peinsde om te vertrekken en benadrukte hij een "kolossaal mandaat" te hebben van de Britse kiezer. Nu, een recordaantal vertrokken kabinetsleden later, treedt hij alsnog terug.

"Ik ben teleurgesteld dat ik de beste baan in de wereld moet opgeven, maar dat is nou eenmaal hoe dat gaat", zei Johnson in zijn verklaring voor 10 Downing Street. Volgens Johnson is het in het belang van het land en zijn partij dat er snel een nieuwe leider is.

Hij wil aanblijven tot er een opvolger is, maakte hij bekend:

1:00 Premier Johnson over zijn vertrek: 'Dit heb ik niet zo gewild'

Een tijdspad voor het vinden van een opvolger, gaf Johnson niet. "Het proces voor het vinden van een nieuwe leider moet nu beginnen." Achter de schermen gaat het gerucht dat Johnson tot oktober wil aanblijven als waarnemend premier, maar de oppositie en zijn eigen partij lijken daar geen voorstander van.

'Kuddementaliteit'

Johnson zei dat hij zijn collega's nog tevergeefs had geprobeerd te overtuigen dat het vreemd zou zijn om de regering te vervangen nu het zo goed gaat met het land. "Maar de kuddementaliteit is sterk, zoals we hebben gezien, en als de kudde in beweging komt, komt die in beweging." Hij noemde het pijnlijk dat hij niet kan aanblijven om zijn werk af te maken, maar zei ook dat niemand onmisbaar is in de Britse overheid.

In zijn verklaring bedankte Johnson zijn vrouw Carrie, zijn familie, de ambtenarij en de medewerkers die hem de afgelopen tijd hebben geholpen. Ook sprak hij warme woorden over zijn beveiligingsteam: "de enige groep die nooit lekt", besloot de premier met een sneer naar partijgenoten die de afgelopen tijd gevoelige informatie naar de pers hebben gelekt.

Seksueel wangedrag

Directe aanleiding voor de druk op Johnson was dat hij moest toegeven dat hij in februari een partijlid, Chris Pincher, als 'deputy chief whip' had benoemd, terwijl hij wist dat er een beschuldiging van seksueel wangedrag tegen hem was geuit. Aanvankelijk ontkende Johnson nog dat hij op de hoogte was van het wangedrag, maar later moest hij toch erkennen dat hij ervan wist.

De kwestie bleek de druppel die de emmer deed overlopen. Een opeenstapeling van schandalen, zoals ook bijvoorbeeld 'partygate', had Johnson politiek al ernstig verwond. Na het nieuwste schandaal was de kabinetscrisis compleet: een belangrijk deel van Johnsons kabinet trad terug en riep openlijk op tot zijn vertrek.

Ontslagbrief na ontslagbrief

De uittocht uit Johnsons kabinet begon twee dagen geleden, toen minister Javid van Volksgezondheid en Sunak van Financiën het vertrouwen in Johnson opzegden en aftraden. Zij gelden als prominente Conservatieven en Sunak werd tot voor kort nadrukkelijk genoemd als potentieel toekomstig Conservatief kandidaat voor het premierschap, al is hij inmiddels zelf ook beschadigd door schandalen.

Na Javid en Sunak volgde een stroom aan ontslagbrieven en gisteravond werd bekend dat Johnson zelfs partijprominent Michael Gove had ontslagen als minister van Huisvesting. Gove, die in 2016 nog op spectaculaire wijze Johnsons kandidatuur voor het premierschap dwarsboomde door zichzelf onverwacht kandidaat te stellen, werd de laatste jaren gezien als loyaal aan Johnson. De premier pikte het echter niet dat ook hij op zijn vertrek aandrong en stuurde hem de laan uit.