Ook grootste fonds ABP verhoogt de pensioenen: 2,39% erbij

Gisteren zei PME al dat de verhoging een druppel op de gloeiende plaat is, omdat ouderen de torenhoge inflatie flink in de portemonnee voelen. ABP zegt dat zij in de toekomst ook de prijsstijgingen zullen meenemen.

Voor de sector Metaal en Techniek (PMT) is het nog wachten tot 5 juli of de pensioenen omhooggaan. BpfBOUW hoopt ze aan het einde van het jaar te verhogen.

Doordat de dekkingsgraden de afgelopen tijd stegen, dachten de pensioenfondsen al dat zij dit jaar de pensioenen kunnen laten stijgen. Maar vooral de versoepelde wetgeving per 1 juli heeft ervoor gezorgd dat fondsen de pensioenen kunnen verhogen.

Fondsen konden tot dan toe de pensioenen alleen aanpassen aan de inflatie als de dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden 110 procent was. Maar per 1 juli is die verplichte dekkingsgraad verlaagd naar 105 procent. Daardoor kunnen fondsen het pensioen dus makkelijker deels of geheel laten meestijgen met de inflatie.