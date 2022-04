Pensioenverhogingen in zicht dankzij stijgende rente

Dekkingsgraad

De 'verplichtingen' van een pensioenfonds zijn de pensioenuitkeringen van nu en in de toekomst. De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan of die uitbetaald kunnen worden. 100 procent betekent dat voor elke euro aan pensioenverplichtingen ook een euro in kas is, onder de 100 betekent een tekort, en meer dan 100 wil zeggen dat er genoeg geld is.

Bij een te lage dekkingsgraad moet het pensioenfonds de uitkering verlagen. Als de dekkingsgraad hoog genoeg is, kunnen de pensioenuitkeringen verhoogd worden.