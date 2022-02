Honderden protesteren in Utrecht tegen loskoppeling AOW

In Utrecht hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de loskoppeling van de AOW van het minimumloon. De deelnemers verzamelden zich in een park en maakten daarna een tocht door de stad.

Het minimumloon stijgt in de kabinetsplannen met 7,5 procent, maar omdat de koppeling met de AOW wordt losgelaten, profiteren gepensioneerden niet van deze stijging.

Een deel van de AOW-gerechtigden beklaagt zich er al jaren over dat hun uitkering te laag is. Vooral voor mensen die geen aanvullend pensioen hebben, is het lastig rondkomen, maar ook gepensioneerden met een klein pensioen komen soms financieel in de problemen. De afgelopen jaren stegen de pensioenen niet of nauwelijks en gingen mensen er door inflatie feitelijk op achteruit.

Vrouwen

"Houd rekening met ons", zeiden twee vrouwen die meeliepen tegen RTV Utrecht. "Vergeet niet dat in onze generatie al veel mensen met 13 of 14 jaar zijn gaan werken. En veel vrouwen hebben nauwelijks pensioen op kunnen bouwen omdat zij niet werkten, je had een man en dat was het dan."

Ouderenorganisaties willen op korte termijn in gesprek met minister Schouten voor Armoedebeleid. Ze willen weten wat het kabinet gaan doen om de koopkracht van AOW'ers te verbeteren.

Overigens is het risico op armoede onder ouderen betrekkelijk klein. Volgens het CBS zijn het vooral mensen die vlak voor hun pensioen zitten die het risico lopen in financiële nood te komen.