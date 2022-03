Volgende stap op weg naar nieuw pensioenstelsel, kan vanaf 2023 ingaan

Voor werknemers moet het nieuwe stelsel verschillende voordelen opleveren. De premie die je betaalt zie je terug in je eigen pensioen. Iedereen bouwt een persoonlijk pensioenvermogen op. Het pensioenpotje wordt individueler en inzichtelijker.

Jongere werknemers betalen minder dan nu mee aan de pensioenuitkeringen van ouderen. De pensioenpremies zijn voor alle leeftijden gelijk. Voor jongere werknemers wordt risicovoller en daarom met een mogelijk hoger rendement belegd. Het risico daalt naarmate de werknemer ouder wordt.

Er is geen in de toekomst beloofd pensioen meer, de pensioenhoogte stijgt en daalt mee met de economische ontwikkelingen. Dit voorkomt dat jongere generaties de tegenvallers voor oudere generaties moeten opbrengen.

De wet is een uitwerking van het pensioenakkoord op hoofdlijnen dat het kabinet met werkgevers en vakbonden in 2019 sloten. In 2020 kwam een definitief akkoord over het nieuwe stelsel.