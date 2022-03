Geld uit je pensioenpot halen voor je pensioendatum wordt mogelijk, maar is het wenselijk?

Er zijn verschillende pensioenregelingen mogelijk en het verschilt per persoon en per huishouden welke financieel het best uitpakt. Je kunt bijvoorbeeld schuiven met je pensioendatum: die kan vervroegd of uitgesteld worden. Met een zogenoemd hoog-laagpensioen kan je eerst een hogere pensioenuitkering krijgen, en later juist een lagere, in plaats van de hele pensioenperiode hetzelfde maandelijkse bedrag.

Ook zijn er regelingen waarbij het pensioen in deeltijd uitgekeerd kan worden. Maar de nieuwe regeling waarbij je een bedrag ineens kan opnemen is nog niet erg bekend. "Zelfs van de mensen die binnen tien jaar met pensioen gaan kent een meerderheid deze nieuwe keuzemogelijkheid niet", staat in het rapport van het Nibud.

Volgens het Nibud-onderzoek zou zo'n 40 procent van de consumenten begeleiding willen bij het maken van een keuze, maar kunnen veel mensen zich geen professionele adviseur permitteren.

Tijd dringt

"Wij hebben minstens een half jaar nodig om de nieuwe regeling te verwerken," zegt de Pensioenfederatie. "Dus de tijd dringt. Het is wel belangrijk dat mensen precies en op tijd weten wat het voor hen betekent. Er moet in de wet genoeg ruimte zijn voor goede voorlichting."

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat uit van 1 januari 2023 als ingangsdatum voor de 'bedrag ineens'-regeling, maar laat weten dat dat alleen gebeurt als de details uitgewerkt zijn. Inhoudelijk wil het ministerie er niets over zeggen.