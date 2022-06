Inflatie loopt iets terug in mei, maar blijft hoog

De inflatie was in mei wat lager dan in april, maar blijft op een hoog niveau. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het instituut mat over afgelopen maand 8,8 procent inflatie. In april bedroeg die nog 9,6 procent.

Brandstof en voedsel

De brandstofprijzen bleven afgelopen maand stijgen. In mei was benzine 23,8 procent duurder dan een jaar eerder. In april was de stijging nog zo'n 20 procent.

Ook voedsel werd duurder, en dan met name vlees. Ook suiker, oliën en kaas- en kwarkproducten stegen in prijs.

Daarnaast droegen zijn de energieprijzen ook weer flink hoger dan een jaar eerder. In mei was energie (elektriciteit, gas en stadsverwarming) 105 procent duurder dan in mei vorig jaar. In april was de stijging op jaarbasis wel hoger, namelijk 136 procent.

Energie

In de berekening neemt het CBS elke maand de prijzen van nieuwe energiecontracten mee, maar niet iedereen heeft al een nieuw energiecontract moeten afsluiten. Daarom hebben veel mensen in de praktijk niet met zulke hoge prijsstijgingen voor energie te maken. Economen van ABN Amro constateerden eerder dat het inflatiecijfer mede door die meetmethode een vertekend beeld laat zien. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt vandaag dat het onderzoek uitvoert naar het meten van energieprijzen bij het vaststellen van het inflatiecijfer.

Eerder werd de Nederlandse inflatie over mei op 10,2 procent vastgesteld volgens de Europese berekening. De berekening van het CBS van vandaag is volgens de Nederlandse berekening. In de hele eurozone loopt de inflatie wel op naar 8,1 procent. Dat is opnieuw een record.