Weg met Frankrijk, leve Rusland: de nieuwe koers van Mali

Wagner

Deze ommezwaai heeft alles te maken met Rusland, dat in Afrika aan invloed wint. Maar waar andere grootmachten, zoals China, dit vooral doen door investeringen in infrastructuur en mijnbouw, lijkt Rusland vooral zijn zinnen te hebben gezet op schimmige deals met de veiligheidssector.

In Afrika gebeurt dit onder meer in Libië, Sudan en de Centraal-Afrikaanse Republiek, en nu ook in Mali. Op de luchthaven van Bamako arriveert de ene na de andere levering uit Moskou: wapens, gevechtshelikopters, radarapparatuur en sinds kort ook manschappen.

Instructeurs, houdt de Malinese overheid vol. Maar alles wijst erop dat het gaat om huurlingen van de Wagner Group, een militair privébedrijf dat op papier niet bestaat, maar dat nauwe banden onderhoudt met het Russische leger en het Kremlin. Volgens Frankrijk bevinden zich zo'n 1000 paramilitairen van Wagner in Mali.

Wat voeren zij daar precies uit? Dat is lastig te achterhalen, zeker nu de Malinese overheid buitenlandse strijdkrachten en waarnemers uit bepaalde delen van het land weert. Ook journalisten worden in hun vrijheid beperkt. Volgens bronnen zou Rusland uit zijn op Mali's natuurlijke rijkdommen. Het land is rijk aan goud, lithium en uranium. In ruil voor militaire steun zou Rusland toegang krijgen tot mineraalmijnen.