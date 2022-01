Betrekkingen met Mali escaleren verder, Franse ambassadeur moet vertrekken

De ambassadeur van Frankrijk in Mali moet binnen 72 uur vertrekken uit het land. Dat heeft het Afrikaanse land besloten nadat de Franse minister van Buitenlandse Zaken vrijdag had gezegd dat de militaire regering van Mali zichzelf "niet in de hand heeft". Ook noemde hij de junta onwettig. Mali spreekt van "vijandige en buitensporige" opmerkingen.

De Franse minister Le Drian reageerde onder meer op het voornemen van Mali om verkiezingen in het land uit te stellen, mogelijk zelfs tot 2025. In Mali werd vorig jaar voor de tweede keer in een jaar tijd een staatsgreep gepleegd onder leiding van kolonel Assimi Goïta. Goïta fungeert nu als interim-president van een regering onder leiding van het leger.

Met het West-Afrikaanse economische samenwerkingsverband Ecowas werd afgesproken uiterlijk in februari van dit jaar presidents- en parlementsverkiezingen te houden. Maar Mali kwam begin deze maand terug van die belofte.

Russische huurlingen

Vorige week verslechterden de verhoudingen nog verder. Denemarken stuurde militairen om bij te dragen aan een Europese antiterreurmissie in Mali. Bij aankomst kregen de Denen plots te horen dat ze toch niet welkom waren.

Op de achtergrond speelt mee dat Mali steeds meer Russische huurlingen inzet om tegen jihadisten te strijden. Zweden haalde om die reden onlangs zijn troepen terug uit het land.

Frankrijk is sinds 2013 aanwezig om Mali te helpen in de strijd tegen islamitische extremisten, maar de aanwezigheid van de voormalige kolonisator valt slecht onder de bevolking. Verder hebben de Fransen gezegd dat ze mogelijk hun troepen terugtrekken als de prijs van de missie te hoog is. Er zijn 53 Franse militairen omgekomen in de regio.

Nederland is als onderdeel van een andere missie aanwezig in Mali. Dat gaat om een missie in VN-verband. Nederland draagt bij met een C-130 Hercules-transportvliegtuig en 90 ondersteunende militairen. Die missie duurt nog tot mei.