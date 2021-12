Mali ontkent aanwezigheid Russische huurlingen

De regering van Mali ontkent dat er in het land Russische huurlingen actief zijn. Eerder deze week veroordeelden onder meer Nederland, Canada en Frankrijk de inzet van de huurlingen. De landen beschuldigden Rusland ervan steun te verlenen aan het omstreden huurlingenbedrijf Wagner, dat volgens analisten innige banden heeft met het Russische leger en het Kremlin.

Regeringswoordvoerder Abdoulaye Maiga ontkent in een verklaring dat er "elementen van een private beveiligingsorganisatie" in Mali aanwezig zijn. Volgens hem zijn er wel "Russische trainers" in het West-Afrikaanse land, maar is dat onderdeel van een akkoord tussen Rusland en Mali. Onduidelijk is echter wie de Russische trainers zijn en wat ze precies in Mali doen.

Voor de aanwezigheid van Wagner in Mali wordt al maanden gewaarschuwd. Franse bronnen melden aan persbureau AFP dat verschillende Wagner-functionarissen gezien zijn in de Malinese hoofdstad Bamako. Ook Russische geologen die banden hebben met Wagner zijn in Bamako gezien.

Tweede Kamer bezorgd

Nederland stuurde vorige maand een Hercules-transportvliegtuig naar Mali. Het toestel wordt ingezet voor de VN-missie Minusma, die bedoeld is om de veiligheid en stabiliteit in het land te verbeteren. Het land staat bekend als broedplaats voor gewelddadige extremisten. Een ruime Kamermeerderheid steunde de inzet, maar had wel zorgen over de aanwezigheid van Wagner.

Demissionair minister Knapen (Buitenlandse Zaken) zei in het parlement die zorgen te begrijpen. "Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de Wagnergroep voor een paar grijpstuivers zoveel instabiliteit in Mali kan produceren dat wij er allemaal last van hebben", zei hij.

De Wagnergroep wordt beschuldigd van onder meer mensenrechtenschendingen en corruptie. De Russische president Poetin heeft gezegd dat de groep geen vertegenwoordiger is van de Russische staat, maar dat private militaire bedrijven het recht hebben overal te werken, zo lang ze de Russische wet niet overtreden.