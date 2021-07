Interim-president Mali overleeft aanval met mes

Interim-president Assimi Goita van Mali heeft een mesaanval overleefd. Hij werd tijdens festiviteiten voor het islamitische Offerfeest in de grote moskee in de hoofdstad Bamako aangevallen door een man die hem probeerde te steken.

Volgens ooggetuigen zou er ook een man met een vuurwapen betrokken zijn geweest bij de aanval op Goita. Beide mannen werden door de beveiligers van Goita overmeesterd en afgevoerd.

Militaire coup

In een toespraak zei hij na afloop dat het een alleenstaand incident was en dat hij "in orde is en er niemand gewond is geraakt". Volgens Goita horen "dit soort dingen erbij als je een leider bent".

Kolonel Goita nam vorig jaar augustus deel aan een militaire coup tegen de democratisch gekozen president Boubacar Keita. Er volgde een overgangsregering onder leiding van burgerpresident Bah N'Daw. In mei pleegde Goita opnieuw een coup waarbij N'Daw werd afgezet. Ditmaal werd Goita zelf beëdigd als president van de overgangsregering. In februari volgend jaar worden er verkiezingen gehouden in Mali.

VN-vredesmissie

In 2012 en 2013 woedde in Mali een burgeroorlog. Frankrijk besloot militair in te grijpen nadat leden van de Toeareg, een bedoeïenenstam uit de Sahel, met jihadistische groepen een groot deel van het land hadden ingenomen.

In 2013 werd een VN-vredesmissie opgezet. Daaraan leverde Nederland van 2014 tot 2019 ook een bijdrage aan. 400 Nederlanders waren gestationeerd in Gao, in het oosten van Mali. Ze moesten daar vooral informatie verzamelen over waar mogelijk spanningen konden ontstaan.